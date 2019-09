Sono lieto che David abbia affidato il suo futuro a questo club ancora a lungo. Negli ultimi anni ha dimostrato di essere il miglior portiere al mondo e un giocatore indispensabile per riportare il Manchester United in alto

È stato un privilegio - ha dichiarato De Gea -passare otto anni in questo grande club e l'opportunità di continuare la mia carriera al Manchester United è un vero onore. Da quando sono arrivato qui, non avrei mai immaginato di giocare oltre 350 partite per questa società. Ora il mio futuro è deciso e tutto ciò che voglio fare è aiutare questa squadra a raggiungere ciò che credo possiamo raggiungere. Voglio vincere di nuovo dei trofei qui

Ancora Manchester United. David De Gea ha rinnovato con i Red Devils fino al 2023 con opzione per un altro anno. Ad annunciarlo è stato il club inglese sui suoi canali social, spazzando così via mesi di indiscrezioni su una presunta partenza dello spagnolo destinazione Real Madrid o PSG. E invece alla fine l'estremo difensore iberico, arrivato a Manchester nel 2011 e con 367 presenze collezionate, ha prolungato.

