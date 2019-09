Era dal 2014-15 che i bavaresi non partivano così male. Quell'anno però molti giocatori erano rientrati tardi dopo i Mondiali vinti con la Germania.

di Franco Borghese - 16/09/2019 11:51 | aggiornato 16/09/2019 19:56

Qualche difficoltà di troppo. Il Bayern Monaco di questo inizio di stagione non convince. I bavaresi hanno perso la Supercoppa di Germania facendosi battere dal Borussia Dortmund e ora stanno faticando a ingranare in Bundesliga. Sono solo 8 i punti conquistati nelle prime 4 giornate di campionato. Il club più vincente di Germania non partiva così lentamente dal 2014-15. Quell'anno però molti giocatori (Neuer, Hummels, Lahm, Boateng, Gotze, Schweinsteiger e Muller) arrivavano dalle fatiche dei Mondiali appena vinti in Brasile.

Una partenza meno sprint del solito era quindi giustificata, tanto che in quella stagione il Bayern Monaco riuscì comunque a vincere la Bundesliga con 10 punti di vantaggio sul Wolfsburg secondo e ad arrivare fino alla semifinale in Champions League. Questa volta la situazione è più delicata. La squadra sembra di un livello inferiore. Peggio: non sembra in grado di rendere quanto potrebbe. Non riesce a esprimere tutte le sue potenzialità. Per questo nel mirino delle critiche è finito il tecnico Niko Kovac.

Eppure a Lipsia il Bayern Monaco ha dominato nel primo tempo per poi calare nella ripresa. A fine partita Kovac ha perfino detto che il primo tempo dei bavaresi è stata la miglior frazione di gara della squadra da quando c'è lui in panchina. Eppure nella ripresa il Lipsia ha preso coraggio e ha più volte sfiorato il vantaggio.

Kovac cerca di risolvere i problemi di gioco del Bayern Monaco

Bayern Monaco, Kovac prova a curare i difetti della squadra

Ora il compito di Kovac, a poche ore dall'esordio in Champions League (mercoledì in casa contro la Stella Rossa), è quello di curare i difetti che, ancora una volta, sono emersi durante la ripresa. La squadra concretizza poco in base a quanto crea. L'unico che segna con continuità è Lewandowski. Su quattro turni di campionato in tre occasioni il polacco è l'unico a esser andato in rete. Serve un contributo maggiore da parte degli altri membri della squadra.

I bavaresi inoltre soffrono molto sugli esterni, Kovac tiene i terzini molto alti ed è facile prenderli alle spalle e sorprenderli in contropiede. Basta un lancio lungo per scavalcarli. Il Bayern Monaco in Bundesliga può reggere ma in campo internazionale ha bisogno di maggiore equilibrio. Ci sono poi gli improvvisi errori di Thiago. Lo spagnolo è il cervello della squadra, ma quando sbaglia lui non c'è rimedio: è lui a perdere palla, fra l'altro in maniera ingenua, in occasione dell'azione che ha portato al rigore assegnato al Lipsia. Andrebbe forse coperto maggiormente. Così infatti può andare in difficoltà. Lui, e di conseguenza il Bayern.