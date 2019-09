L'esito degli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto l'attaccante colombiano.

di Redazione Fox Sports - 16/09/2019 15:40 | aggiornato 16/09/2019 15:45

Un grande spavento. Ad averlo avuto è stato Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta che ieri ha visto il suo attaccante Luis Muriel abbandonare il terreno del Ferraris a causa di una distorsione al ginocchio. Nell'immediato post-partita, l'allenatore della Dea aveva provato a essere ottimista dichiarando:

Si è girato leggermente il ginocchio sinistro, non sembra un infortunio importante

Le sue impressioni sono state confermare dagli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto il giocatore. Dagli esami non risulta infatti nessuna lesione al ginocchio sinistro. Ma ovviamente Muriel resta in dubbio per l'esordio dell'Atalanta in Champions League in quel di Zagabria. Tanto si capirà dalla rifinitura che Zapata e compagni svolgeranno nella giornata di domani prima di volare in Croazia per affrontare la Dinamo.