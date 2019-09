Direttamente nello Spectrum Center di Charlotte (North Carolina), la terza edizione del PPV che mette in palio tutti i titoli di Raw e SmackDown.

di Marco Ercole - 15/09/2019 18:54 | aggiornato 15/09/2019 23:00

Ogni titolo WWE in palio, tutti i campioni di Raw e SmackDown si mettono in gioco. Ecco la notte di Clash of Champions 2019, terza edizione di questo PPV di wrestling prodotto dalla World Wrestling Entertainment.

Il teatro dell'evento è lo Spectrum Center di Charlotte (North Carolina) e, a partire da mezzanotte con il Kickoff (visibile gratuitamente all'interno di questo articolo), vi racconteremo in diretta scritta tutto quello che accadrà nel corso di questa notte all'insegna del grande wrestling WWE.

A eccezione della sfida tra Roman Reigns ed Erick Rowan, tutti gli altri incontri metteranno in palio una cintura. Dal titolo WWE di Kofi Kingston, all'Universal Championship di Seth Rollins, passando per l'Intercontinental e la United States Championship, fino ad arrivare a tutti i titoli femminili e quelli di coppia.

A partire da mezzanotte, WWE Clash of Champions 2019

WWE Clash of Champions 2019: tutti i risultati in diretta scritta

Ci sarà da divertirsi, insomma. Non ci resta che goderci questo PPV, come sempre qui su FOXSports.it, dove troverete aggiornamenti in tempo reale, più highlights, gallery ufficiali e WWE News che saranno diffuse nel corso di Clash of Champions 2019.

Qui di seguito (a partire da mezzanotte) potrete vedere GRATUITAMENTE il kickoff dello show.

