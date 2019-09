La compagnia di Vince McMahon ha regalato alla tennista la cintura per celebrare la vittoria agli US Open.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 15/09/2019 09:37 | aggiornato 15/09/2019 12:42

Succede spesso, la WWE è molto attenta a situazioni di questo tipo. Quando qualcuno, nel mondo dello sport e non solo, vince qualcosa di importante, ecco che arriva la classica lettera a firma Paul Levesque, per tutti semplicemente Triple H.

All'interno di questa ci sono sempre i complimenti per l'impresa e, allegata, vi è spesso anche una cintura ufficiale WWE celebrativa. Anche stavolta è successo, il titolo in questione è stato inviato alla stella canadese del tennis Bianca Andreescu, fresca vincitrice degli US Open in finale contro Serena Williams (6-3, 7-5).

La sua prima apparizione agli US Open... Il suo primo titolo al Grand Slam... La prima canadese a vincere gli US Open... E ora la tua prima cintura di campionessa femminile di Raw. Congratulazioni!

Her first appearance in the @USOpen..

Her first grand slam title..

The first Canadian to win the #USOpen…

And now her first @WWE Raw Women’s Championship to celebrate!



Congrats @Bandreescu_! #SheTheNorth pic.twitter.com/8mFoLThsYt — Triple H (@TripleH) September 8, 2019

Bianca Andreescu ha gradito e posato con la cintura, come certificato dalla foto pubblicata sul suo profilo Twitter:

Grazie alla WWE per questo regalo.

Thank you @WWE for the gift!! Who trynna square up?!😤💪🏽 pic.twitter.com/eiPNtD3XDK — Bianca (@Bandreescu_) September 13, 2019

Il vice presidente della compagnia, Triple H, ne ha subito approfittato per inoltrare l'invito ufficiale:

Sei la benvenuta in WWE in qualsiasi momento, ma potresti avere una rivale per il titolo. Ancora complimenti.