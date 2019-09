Il wrestler Josh Bodom è stato licenziato dopo aver violentemente (e deliberatamente) aggredito l'arbitro Aaren Wilde, causandogli lesioni e ferite che lo hanno costretto al ritiro. Il brutale attacco, che la compagnia Revoluzion Pro Wrestling ha spiegato "non facesse parte dello spettacolo", si è verificato durante l'evento Summer Sizzler della settimana scorsa.

Wilde stava arbitrato un Triple Threat Match tra Bodom, Sha Samuels e Aussie Open, e secondo le prime ricostruzioni avrebbe contato per errore un pin contro Bodom.

A seguito di questa aggressione l'arbitro ha riportato delle ferite alla spalla e al collo. Chiaramente il wrestler è stato sospeso immediatamente e poi licenziato dalla compagnia. Anche lo stesso arbitro (che ha diviso la sua carriera tra wrestling e calcio) ha deciso di dare l'addio all'attività dopo quanto accaduto e ritirarsi

