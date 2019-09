"The Highlight" Justin Gaethje mette a segno un TKO dopo 4.18 dall'inizio del match e stende "Cowboy" Cerrone, chiedendo poi il match titolato.

di Giovanni Bongiorno - 15/09/2019 14:54 | aggiornato 15/09/2019 14:59

Una main card ricca di bei match, quella di UFC Fight Night 158, a partire da quello fra Misha Cirkunov (15-5) e Jim Crute (10-1), nella divisione dei massimi-leggeri. In una bagarre fatta di colpi pesanti e tanti scramble dal suolo, Cirkunov è riuscito nell'impresa di divenire il primo uomo a battere Crute nelle MMA. Da terra diventa difficile per il giovane australiano gestire l'equilibrio di Misha.

Il fighter lettone infatti è un esperto nel grappling e nelle sottomissioni e, da terra, ci mette poco ad ottenere una full mount ed a settare una peruvian necktie che mette la parola fine all'incontro dopo appena 3 minuti e 38 secondi dall'inizio del match. A quota 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 uscite, Cirkunov cerca di riprendere la strada giusta per rientrare in top 10 ed inizia con una vittoria importantissima.

Secondo match che vede scontrarsi invece al meglio dei tre round nella divisione dei pesi medi Uriah Hall (15-9) e Antonio Carlos Jr. (10-4, 1 NC). Un match molto combattuto dove si è palesata una grande evoluzione da parte del fighter giamaicano capace, una volta su tutte, di esprimere un'ottima difesa in fase di grappling al suolo. L'utilizzo chirurgico del jab da parte di "Primetime" ha contribuito a danneggiare il naso del brasiliano.

Difesosi egregiamente dopo che "Cara de sapato" è riuscito ad ottenere la back mount per poi finire il round in full mount, Uriah Hall non si è arreso, anzi, ha capito subito di potersi portare avanti sui cartellini grazie al proprio striking chirurgico capace di mettere in seria difficoltà il fighter brasiliano. L'utilizzo del jab da parte di Hall è da sottolineare: misure, danno evidente e gestione del match da parte sua sono arrivati proprio grazie al colpo base del pugilato, applicato come da manuale. La protezione del collo in fase di back mount, la gestione delle energie e soprattutto il controllo del polso del suo avversario, vero e proprio maestro nel grappling, hanno convinto due giudici su tre ad assegnare la vittoria a Hall, che porta a casa un successo molto importante grazie ad una decisione non unanime.

Nel match successivo, il beniamino di casa Tristan Connelly (14-6) al suo debutto assoluto in UFC, con appena cinque giorni di preavviso, è riuscito a superare il brasiliano Michel Pereira (23-10), solido contendente che fa della spettacolarità e dell'esplosività dei colpi i propri punti forti. Connelly ha sin da subito capito ciò che serviva per limitare il brasiliano che, fatto sfogare per i primi cinque minuti d'incontro e quindi per un round intero passato a tentare colpi in girata e sorprese da ogni angolazione, sfogata la sua furia (e sbagliato il peso di una libbra) è rimasto a metà della seconda ripresa quasi senza gas. Connelly non è riuscito a capitalizzare al suolo, pur essendo un ottimo jutsuka, ma ha controllato per tre riprese il match, imponendo un ritmo piuttosto alto che ne ha rivelato l'ottima condizione fisica e tagliando perfettamente le distanze, non concedendo così spazio a "Demolidor" che nella terza ripresa annaspava e cercava di trovare una soluzione, invano. Al termine delle tre riprese, il beniamino canadese ha portato a casa la vittoria per decisione unanime.

Un match anonimo poi nella divisione pesi massimi: il tanto atteso ritorno di Todd Duffee (9-3, 1 NC) è stato rovinato da un eye poke accidentale da parte del suo avversario Jeff Hughes (10-2, 1 NC), che ne compromette il prosieguo. Fino al termine del primo round in realtà non si erano viste grandi cosa: qualche scazzottata tecnicamente poco ortodossa, con grande potenza al seguito. Duffee, spesso fuori misura, ha cercato di mettere fuori combattimento Hughes che, resosi conto della potenza del suo avversario, ha iniziato a chiudersi e lo ha costretto a combattere da distanza più ravvicinata in modo da non fargli sfogare la grande potenza dei suoi ganci. Duffee ha accettato lo scambio corto, ma da lì ha iniziato a subire anche lui finché, in una fase di clinch, non ha subito il dito all'occhio accidentale che lo ha costretto ad abbandonare. Il risultato finale è stato un No Contest.

Altro match combattutissimo, il co-main event della serata combattuto nella divisione dei massimi leggeri. A 39 anni suonati, Glover Teixeira (30-7) non perde un colpo e si conferma uno dei fighter più importanti nella divisione al limite delle 205 libbre. A dargli filo da torcere, l'ucraino Nikita Krylov (26-7), ventisettenne già veterano UFC, evolutosi costantemente nel tempo. Krylov ha impegnato molto il brasiliano, che ha improntato il proprio gameplan su un pressing continuo che limitasse le chance di "The Miner" nel confronto dallo stand-up. Missione riuscita e, a parte la limitata sofferenza al tappeto nel corso di un paio di tentativi di sottomissione, Teixeira ne è uscito indenne ed è riuscito a portare a casa una vittoria per split decision importantissima, che ne conferma lo status di élite fighter adattabile praticamente a qualsiasi avversario.

Glover Teixeira, 39 anni

E finalmente, veniamo al tanto atteso main event, avvenuto nella divisione dei pesi leggeri e durato meno di un round completo. Come si era già detto in un articolo precedente, se Gaethje non trova il KO quasi immediato, i suoi match si trasformano in bagarre che possono durare tre round. Ecco, "The Highlight" non ha trovato il KO immediato, visto che davanti a lui c'era un coriaceo Donald Cerrone, ma è riuscito ad imporsi lo stesso in breve tempo, trovando lo stop arbitrale agli sgoccioli del primo round.

La capacità di in-and-out dalla guardia avversaria, le mani potenti come dinamite, la pazienza e la grande qualità raggiunta nel counterstriking hanno regalato a Gaethje la vittoria più importante della propria carriera, arrivata a 4.18 del primo round, a seguito di un destro in rientro, due montanti ed un gancio, e di successivi colpi in ground and pound. Subito dopo, Justin è stato molto chiaro: ha detto di non pensare ad un match contro McGregor perché per lui l'irlandese è ritirato, quanto di desiderare la chance titolata contro il vincente del match fra Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson. Un'opportunità ormai che pare davvero concreta.