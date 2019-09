Il bomber polacco decide la sfida del Bentegodi dal dischetto: è il suo primo gol in questa Serie A. Ecco i migliori e i peggiori del match.

0 condivisioni

di Stefano Fiori - 15/09/2019 22:45 | aggiornato 15/09/2019 22:49

Il primo gol in questa Serie A di Krzysztof Piatek regala una vittoria sofferta, severa per l'Hellas Verona ma importantissima per il Milan. In superiorità numerica per oltre un'ora di gioco, i rossoneri strappano il successo di misura al Bentegodi: l'1-0 porta la firma del bomber polacco, che al 68' trova dal dischetto il primo centro del nuovo campionato. Marco Giampaolo si gode il secondo successo consecutivo, ma il Diavolo non è ancora la sua creatura.

Il Verona esce dal terreno di casa con la consapevolezza di aver dato tutto, anche di più, e di aver sfiorato all'ultimo istante un pareggio che li avrebbe premiati: la prova degli uomini di Ivan Juric ha esaltato i tifosi scaligeri, nonostante la montagna da scalare per l'espulsione di Stepinski dopo venti minuti.

Vediamo allora chi sono stati i migliori e i peggiori del match del Bentegodi, che ferma l'Hellas dopo i 4 punti raccolti nelle prime due giornate di Serie A. E che lancia il Milan a quota 6, dopo il successo pre sosta contro il Brescia. Tanti i giocatori da premiare del Verona, in pochi hanno viaggiato sotto la sufficienza piena. Più altalenanti i giudizi per i rossoneri, capaci di portare a casa la vittoria senza convincere troppo, soprattutto dal punto di vista del gioco.

Partita anonima per Lucas Paquetá: il brasiliano lascia il posto all'intervallo a Rebic

Serie A, le pagelle di Verona-Milan

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 6.5 (78' Tutino 5.5), Kumbulla 6.5, Günter 5.5; Faraoni 6.5, Amrabat 6, Veloso 6, Lazovic 6; Zaccagni 6.5 (78' Di Carmine 6), Verre 7 (66' Pessina 5.5); Stepinski 4. Allenatore: Juric 6.5.

Milan (4-3-2-1): G. Donnarumma 6; Calabria 6; Musacchio 5.5, Romagnoli 6, R. Rodriguez 6; Kessié 6, Biglia 5.5, Calhanoglu 6; Suso 6, Paquetá 5 (46' Rebic 5.5); Piatek 6.5. Allenatore: Giampaolo 6.

I migliori

Verre 7

Ha fatto di tutto per segnare il primo gol in carriera nel massimo campionato, si è inventato uno stop da applausi nel primo tempo e ha piazzato la zampata nella ripresa. Il primo tentativo però è finito alto sopra la traversa, il secondo ha centrato il palo. Ai tifosi scaligeri, la rabbia del centrocampista romano piace da impazzire. E la standing ovation al momento della sostituzione è lì a testimoniarlo.

Kumbulla 6.5

Sbrigatevi a vendervi il nome di Marash Kumbulla con gli amici: di questo passo, presto chiunque prenderà confidenza con il 19enne gigante del Verona. Arrivava da 16 minuti scarsi nella scorsa Serie B, Juric li ha trasformati in tre presenze da titolare nelle prime giornate di Serie A. È nato a Peschiera del Garda, ma ha scelto la nazionale di famiglia: Edy Reja l'ha già convocato per i recenti impegni dell'Albania. Ha la sicurezza del predestinato, un 2000 che comanda la difesa come un veterano.

Piatek 6.5

Non è neanche lontanamente uno dei migliori in campo, in area non incide su nessun pallone più o meno giocabile. Però sul dischetto, a poco più di venti minuti dalla fine, ci va lui. E mostra una sicurezza che stona quasi col momento d'impasse vissuto dal pistolero polacco. Non sbaglia e zittisce i critici con un gesto eloquente in favore di telecamera. Trova anche la doppietta, ma in maniera fallosa su Silvestri.

50 Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Verona v Milan - Serie A 2019/2020-foto-51

Chiudi 1 di 50

I peggiori

Stepinski 4

All'esordio con l'Hellas, l'ex Chievo Mariusz avrebbe voluto lasciare il segno. Ci riesce, ma un po' troppo letteralmente: dopo venti minuti stampa i tacchetti sul volto di Musacchio, un autografo non richiesto con una gamba incautamente alta. E che gli costa il rosso diretto. Perde in partenza il duello tutto polacco con Piatek e costringe i compagni agli straordinari per oltre un'ora.

Paquetá 5

C'è Suso, che si posiziona a destra e fa quello che fa da sempre: dribbla, crossa, tira. E poi c'è Paquetá, che è un po' trequartista, un po' mezzala, un po' seconda punta aggiunta. Un po' tutto, che non combina niente. Quando prova una giocata personale, rimedia pure il calcione tosaerba di Veloso. All'intervallo lascia il posto al neo arrivato Rebic: può essere utilissimo al Milan, ma prima deve sbloccare il freno a mano.

Il tabellino di Verona-Milan 0-1

Marcatori: 68' Piatek (rig)

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani (78' Tutino), Kumbulla, Günter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni (78' Di Carmine), Verre (66' Pessina); Stepinski. A disposizione: Berardi, Adjapong, Danzi, Dawidowicz, Empereur, Henderson, Pazzini, Radunovic, Vitale. Allenatore: Juric.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria; Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetá (46' Rebic); Piatek. A disposizione: A. Donnarumma, Soncin, Conti, Duarte, Hernandez, Bennacer, Bonaventura, Krunic, Castillejo, Borini, Leão. Allenatore: Giampaolo.

Ammoniti: 24' Piatek, 35' Paquetá, 39' Veloso, 65' Gunter, 74' Amrabat, 85' Silvestri, 86' Rebic

Espulsi: 21' Stepinski, 94' Calabria

Arbitro: Gianluca Manganiello

Assistenti: De Meo - Mondin

IV Uomo: Di Martino

VAR: Orsato

AVAR: Bindoni