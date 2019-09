Immobile segna su rigore ma nel secondo tempo i ferraresi ribaltano tutto con le reti di Petagna e di Kurtic nel recupero.

di Redazione Fox Sports - 15/09/2019 18:09 | aggiornato 15/09/2019 20:14

SPAL-Lazio è stata una delle tre gare della terza giornata di Serie A in programma alle ore 15. I padroni di casa guidati da Semplici sono scesi in campo con zero punti dopo le prime due giornate di campionato: i ferraresi, infatti, sono stati sconfitti prima dall'Atalanta per 2-3 al Paolo Mazza, poi dal Bologna al Dall'Ara. Discorso diverso per la Lazio, che ha ottenuto subito la prima vittoria in casa della Sampdoria, superando i blucerchiati per 3-0, salvo poi essere bloccata dal pari per 1-1 nel derby contro la Roma.

Nel primo tempo è Immobile a portare avanti la squadra di Inzaghi su calcio di rigore, la ripresa però è solo di marca SPAL: Petagna accorcia e poi è Kurtic nel recupero a dare la vittoria ai ferraresi.

Alla quarta di campionato la SPAL sarà ospite del Sassuolo nel lunch match in programma domenica 22 settembre alle 12.30. La Lazio ospiterà invece il Parma all'Olimpico nel posticipo di domenica alle 20.45. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di SPAL-Lazio: