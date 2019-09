Giallorossi perfetti, oltre all'armeno nel primo tempo segnano Cristante, Dzeko e Kluivert. Pellegrini inventa (tre assist), per i neroverdi non c'è scampo.

di Paolo Gaetano Franzino - 15/09/2019 19:56 | aggiornato 15/09/2019 20:00

La terza giornata è quella buona per la Roma, che all'Olimpico trova il primo successo in questa Serie A superando 4-2 il Sassuolo. Gara subito in discesa per gli uomini di Fonseca, avanti di tre gol già al minuto 22. Ad aprire le danze è Cristante, poi Dzeko e l'ultimo arrivato Mkhitaryan mettono in cassaforte i tre punti prima della rete di Kluivert e della doppietta neroverde siglata da Berardi.

Finalmente convincente la formazione giallorossa, apparsa sottotono prima della sosta nel derby pareggiato con la Lazio. Strepitosa la partita di Pellegrini, autore addirittura di tre assist: che sia arrivato il momento della definitiva consacrazione (Totti dixit) per il numero 7 capitolino?

Da rivedere invece il Sassuolo, lontano parente di quello ammirato nel 4-1 alla Sampdoria di due settimane fa. Un mal di trasferta che inizia a diventare importante per la compagine di De Zerbi, al quarto stop consecutivo in Serie A lontano dalle mura amiche del Mapei Stadium.

Henrikh Mkhitaryan in azione nella vittoria della Roma sul Sassuolo

Serie A, Roma-Sassuolo 4-2: il racconto del match

Fonseca sceglie Mkhitaryan dall'inizio assieme a Pellegrini e Kluivert, in panchina va Zaniolo. Esordio anche per Veretout, mentre Kalinic figura tra le riserve. Nel Sassuolo c'è l'ex romanista Defrel nel tridente con Berardi e Caputo, in difesa Marlon viene adattato a destra e preferito ai due terzini di ruolo Toljan e Muldur. Compiti atipici comunque per l'ex Barcellona, che rimane sulla linea dei centrali in fase di impostazione.

Pronti, via e Kluivert sfugge a Peluso che lo atterra colpendo però prima il pallone. Chiffi assegna il rigore ma il Var non convalida e per la Roma è solo calcio d'angolo. Poco male, alla fine, perché l'1-0 dei giallorossi arriva presto, esattamente al 12' con l'inzuccata di Cristante su un corner battuto da Pellegrini.

Il Sassuolo risponde subito con il palo preso da Defrel, sulla ribattuta Caputo insacca ma è in fuorigioco. L'offensiva neroverde non basta: al 20' la Roma raddoppia con Dzeko che devia in rete il cross di Kolarov. Consigli tocca senza riuscire a evitare il 2-0.

L'attaccante bosniaco è ispiratissimo e due minuti dopo lancia Pellegrini in campo aperto: il 7 giallorosso serve Mkhitaryan, e per l'armeno è un gioco da ragazzi infilare in diagonale l'ex portiere dell'Atalanta, firmando così la sua prima rete in Serie A e soprattutto il 3-0 della Roma.

Lo show giallorosso prosegue al 34'. C'è gloria anche per Kluivert, servito dall'ennesimo assist di un Pellegrini semplicemente perfetto in regia.

Abbraccio tra due protagonisti: Mkhitaryan e Pellegrini

All'intervallo De Zerbi inserisce Toljan per Locatelli, ma la musica non cambia: Pellegrini porta in parità il conto dei pali colpiti, subito dopo è Dzeko a prendere la traversa. Quando il quinto centro della Roma sembra vicino, è invece il Sassuolo ad accorciare le distanze, con la splendida punizione di Berardi. Seguita da un ulteriore legno giallorosso, stavolta a firma di Mancini.

Caputo va vicino al 4-2 con la sua conclusione deviata in angolo. Successivamente è ancora Berardi, sfruttando un rimpallo, a infilare Pau Lopez all'angolino. È però troppo tardi per quella che sarebbe stata una rimonta clamorosa: la Roma non forza e si limita a gestire, anche in vista dell'impegno di Europa League di giovedì prossimo, contro l'Istanbul Basaksehir. Per il Sassuolo, invece, l'occasione del riscatto arriverà domenica nel derby con la Spal.

Il tabellino di Roma-Sassuolo 4-2

Roma (4-2-3-1): P. Lopez 6; Florenzi 6.5 (73' Spinazzola sv), Mancini 6, Fazio 6, Kolarov 6.5; Cristante 7, Veretout 6.5; Kluivert 7 (71' Zaniolo sv), Pellegrini 8 (84' Pastore sv), Mkhitaryan 7; Dzeko 7.5. A disposizione: Fuzato, Mirante, J. Jesus, Cetin, Santon, Kalinic, Diawara, Antonucci. Allenatore: Fonseca 7.5.

Sassuolo (4-3-3): Consigli 5.5; Marlon 4.5, Chiriches 4.5, Ferrari 4.5, Peluso 4.5 (70' Muldur sv); Duncan 5 (83' Traoré sv), Obiang 4.5, Locatelli 4.5 (46' Toljan 6); Berardi 7, Caputo 6, Defrel 6. A disposizione: Pegolo, Russo, Boga, Raspadori, Tripaldelli, Mazzitelli, Ghion, Kyriakopoulos. Allenatore: De Zerbi 5.

Arbitro: Chiffi di Padova. Assistenti Peretti e Vivenzi. VAR: Giacomelli. AVAR: Tolfo.

Marcatori: 12' Cristante, 20' Dzeko, 22' Mkhitaryan, 33' Kluivert (R), 53' e 73' Berardi (S).

Note: ammoniti Pellegrini (R), Obiang e Toljan (S). Recupero: 3' pt; st 3'.