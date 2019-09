La sgridata del tecnico serbo ha avuto l'effetto sperato con il Bologna che ha ribaltato il risultato vincendo 4-3 e volando al secondo posto in classifica. Ennesima prova che la mentalità di Mihajlovic rimane impressa nei giocatori anche da lontano, come spiegato dalla chiosa di Palacio.

Di questo risultato ha parlato anche Rodrigo Palacio ai microfoni di Sky Sport, rivelando che nell'intervallo lui e i suoi compagni si sono presi una strigliata da Sinisa Mihajlovc che non ha potuto seguire la squadra per proseguire le sue cure.

La partita fra Brescia e Bologna è sicuramente quella più rocambolesca di questa terza giornata di Serie A e i rossoblu hanno trovato una vittoria in rimonta dopo essere andati sotto per 3-1 in casa delle Rondinelle.

