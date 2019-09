Il Motomondiale sbarca a Misano per la 13esima tappa stagionale. Diretta TV su Sky MotoGP HD e TV8. Rossi, Dovizioso e gli altri italiani lanciano la sfida al leader Marc Marquez.

di Luigi Ciamburro - 15/09/2019 10:22

Il campionato del mondo di MotoGP sbarca a Misano per il GP di San Marino, 13esima tappa stagionale del Motomondiale. Sarà la gara di casa per Valentino Rossi e gli altri beniamini del tricolore, un'occasione unica per festeggiare il 40esimo compleanno del Dottore, a poca distanza dalla sua roccaforte Tavullia. Sulle tribuna Brutapela e Brutapela Gold ci sarà il sold out come da tradizione e quest'anno si prevede una super coreografia per celebrare il Dottore. Reduce dal quarto posto di Silverstone, il pesarese è atteso ad un banco di prova importante, dove potrà usufruire di alcuni importanti aggiornamenti tecnici sulla M1, provati con successo nell'ultimo test.

Marc Marquez approda da leader incontrastato del Mondiale con 78 punti di vantaggio sul diretto inseguitore Andrea Dovizioso. Il pilota Ducati nell'ultimo appuntamento stagionale ha fatto vivere momenti di apprensione dopo l'incidente alla partenza, che lo ha costretto ad accertamenti ospedalieri, prima di essere dimesso senza conseguenze di rilievo. Sebbene il titolo iridato sia ormai una chimera il team di Borgo Panigale ha intenzione di aggiudicarsi il Gran Premio di casa e tenere in vita la corsa al Mondiale il più a lungo possibile. Riflettori puntati anche su Jorge Lorenzo che nei test di Misano ha dato forfait dopo pochi giri a causa delle condizioni fisiche ancora precarie dopo l'incidente di Assen.

Il tracciato di Misano ha una lunghezza di 4,2 km, con 6 curve a sinistra e 10 a destra, il rettilineo principale misura appena 530 metri. Delle 11 frenate 3 sono considerate altamente impegnative per i freni. La frenata alla Quercia (curva 8) è la più difficile della pista: le MotoGP frenano da 294 km/h a 82 km/h in 4,5 secondi durante i quali percorrono 213 metri. Michelin porterà le tre mescole tradizionali morbida, media e dura sia all’anteriore che al posteriore. Saranno tutte gomme simmetriche, ad eccezione di medium e hard posteriori, dalla costruzione asimmetrica, con una spalla destra più dura. In caso di pioggia verranno fornite anteriori morbide e medie (simmetriche), extra-morbida (simmetrica) e morbida (asimmetrica) le scelte per il posteriore.

MotoGP, dove vedere il GP di Misano in TV e streaming

La 13esima tappa stagionale di MotoGP sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport MotoGP HD e in differita su TV8. Il week-end di gara comincerà con la tradizionale conferenza stampa del giovedì alle ore 17:00. Sull'emittente satellitare, al termine di ogni sessione, andranno in onda approfondimenti e interviste nel corso dei programmi 'Paddock Live' e a seguire 'Talent Time'. La partenza della gara è prevista alle ore 14:00, a seguire 'Zona Rossa' e 'Paddock Live Ultimo Giro' con Guido Meda, Mauro Sanchini e molti altri ospiti. Per chi volesse seguire il GP di Misano in diretta streaming potrà collegarsi a Sky GO e Now TV per gli abbonati. Qualifiche e gare andranno in onda in chiaro anche su TV8.

