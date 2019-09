L'infortunio di Origi, contro il Newcastle, ha cambiato la storia di Brewster: il giovane attaccante è stato sostituito con l'U-23 per essere preservato e poi essere a disposizione di Klopp.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 15/09/2019 18:52 | aggiornato 15/09/2019 18:52

Fermi tutti, autorizzate il cambio, anche se non per nostre necessità. Stranezze del calcio moderno, delle notizie in tempo reale. Storie di Premier, di campionati giovanili e soprattutto di Liverpool. Il fatto risale a sabato, la prima squadra dei Reds è impegnata ad Anfield contro il Newcastle e in campo c'è Origi che inizialmente è stato scelto da Klopp per far rifiatare Firmino in vista della sfida di Champions con il Napoli.

Il belga, ormai idolo della Kop dopo i tre gol siglati contro Barcellona e Tottenham pochi mesi fa che hanno di fatto spinto nella bacheca del Liverpool la sesta coppa dei campioni, però si ferma a metà primo tempo per un infortunio alla caviglia.

Un problema che andrà valutato nei prossimi giorni, ma che sicuramente taglierà fuori Origi dalla lista dei convocati per Napoli. Senza Divock, però, le scelte davanti per Klopp sono piuttosto ristrette: c'è Shaqiri, c'è Oxlade che può avanzare nella batteria degli attaccanti, ma altri centravanti di ruolo proprio non ce ne sono. Per questo ecco che l'allenatore tedesco ha deciso di prendere in mano la situazione e mandare un messaggio che ha cambiato la giornata di un ragazzo del 2000.

Liverpool, la strana storia di Brewster

Liverpool, Klopp toglie Brewster... A distanza

Si tratta di Rhian Brewster nuova grande promessa del vivaio dei Reds, già convocato da Klopp per la finale di Supercoppa Europea poi vinta conto il Chelsea. Il giovanotto, che di professione è una punta centrale, era impegnato nella sfida tra la formazione Under 23 del Liverpool e i pari età del Derby County. Era stato scelto nell'undici titolare dal tecnico Neil Critchley, ma dopo un quarto d'ora ecco il cambio.

Incredulo, stralunato, Brewster ha ricevuto poi spiegazioni una volta in panchina. Il messaggio arrivato da Anfield a Melwood del resto era chiaro: "Inutile correre altri rischi". E quindi fuori Rhian che sarà aggregato alla prima squadra in vista della trasferta in Italia. Brewster sarà di fatto l'unica prima punta a disposizione di Klopp. Firmino a parte.

Il classe 2000, dopo la stagione passata, trascorsa quasi nella sua totalità ai box per un grave infortunio, è tornato a giocare e a segnare con i giovani. In attesa di una chance anche con i grandi. Una chance che potrebbe anche arrivare a breve. Klopp lo tiene in considerazione, è nei suoi pensieri, tanto da farlo uscire dal campo e preservarlo. Anche a distanza.