Lo rivela Sky Sport secondo cui l'addio dell'ex Atletico Madrid non è mai stato così vicino. L'attaccante ha dato l'ok e a breve ci sarà un ultimo summit fra la dirigenza e il suo entourage per limare le ultime formalità.

Ormai Mario Mandzukic può considerarsi un ex calciatore della Juventus : dopo l'esclusione dalla lista di Champions League, il croato è ormai a un passo dalla cessione per approdare nel campionato del Qatar.

