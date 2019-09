Dalla lettura del rapporto economico del club emergono numeri importanti: in futuro pronto l'assalto a uno tra Neymar e Mbappé.

1 condivisione

di Luca Guerra - 15/09/2019 14:01 | aggiornato 15/09/2019 14:06

Il calciomercato estivo 2019 del Real Madrid si è chiuso con gli arrivi di Eder Militao, Mendy, Hazard e Jovic. Un poker di acquisti per Zinedine Zidane, che nel suo organico sta provando a rivalutare nomi sulla carta fuori dai giochi come Gareth Bale e James Rodriguez. Non è però un mistero che l'allenatore dei blancos attendesse dalle trattative di agosto almeno un altro innesto di caratura internazionale: Paul Pogba è rimasto però al Manchester United e il nome di Neymar è rimasto solo una suggestione. Il grande colpo dei blancos, però, sembra solo rinviato di qualche mese.

Lo rivela As, interpretando il bilancio del club, approvato nel corso dell'assemblea dei soci. Una voce di particolare rilevanza è quella riguardante l'attivo. Nelle casse del Real Madrid ci sono 156 milioni di euro pronti per essere immessi sul mercato, a cui sommare un credito di 285 milioni che il club avrebbe accantonato per ulteriori innesti in rosa.

Una linea di credito aperta per sostenere operazioni di calciomercato dal valore Galactico. La volontà del Real Madrid, sottolineata dal quotidiano spagnolo, è rivelata in parte dal testo che ha accompagnato l'analisi del bilancio:

L'obiettivo del club è di mantenere la disponibilità liquida necessaria per lo sviluppo della sua attività operativa e per la realizzazione degli investimenti in qualsiasi momento. Al 30 giugno 2019 il Real Madrid aveva un saldo in contanti di 156 milioni di euro e polizze di credito per un importo di 285 milioni di euro a un tasso di interesse variabile molto competitivo e, se utilizzate, tutte con scadenza a lungo termine.

Real Madrid, Florentino Perez pronto per acquisti milionari: piacciono Neymar e Mbappé

Real Madrid, dal tesoretto arriverà uno tra Neymar e Mbappé: il francese è il più gradito

In attesa di vedere come andrà a finire l'annata avviata da meno di un mese, con Sergio Ramos e compagni chiamati a riscattare la stagione 2018/2019 archiviata con la sola Coppa del Mondo per club in bacheca, il Real Madrid apre quindi la via a un colpo di calciomercato per l'estate 2020. Tutte le strade portano in questo caso a Parigi, "casa" calcistica di Neymar e Kylian Mbappé. Il brasiliano è stato un'idea recente, ma nell'ambiente madrileno più di qualcuno nutre dubbi sulla tenuta fisica del giocatore e sulle possibili difficoltà di ambientamento per i suoi trascorsi al Barcellona.

Calciomercato Real Madrid, si studia il colpo per l'estate 2020: idee Neymar e Mbappé

Il prediletto tra le due stelle del PSG, allora, è Mbappé. Il contratto dell'attaccante francese classe 1998 con il club parigino va in scadenza nel 2022 e l'eventuale mancato rinnovo da qui al prossimo giugno agevolerebbe l'avvicinamento del Real Madrid al giocatore. La valutazione? Stellare e forse addirittura superiore ai 222 milioni sborsati dal club francese nell'estate 2017 per acquistare Neymar dal Barcellona. Per i blancos, a conti fatti, una cifra del genere potrebbe non essere un problema.