Secondo quanto riportato dal Sun, il serbo può diventare il prossimo colpo a parametro zero dei bianconeri.

Il centrocampista del Manchester United Nemanja Matic è finito sui radar di calciomercato della Juventus in vista di gennaio, in ottica di un trasferimento a parametro zero al termine della stagione. A riportarlo è The Sun, che spiega come il serbo non sia soddisfatto del minutaggio riservatogli fino a questo momento da Solskjaer, avendo dovuto aspettare fino alla vittoria di ieri sul Leicester City per giocare per la prima volta dall'inizio.

Il 31enne era stato in panchina in tutte quattro le precedenti partite in Premier League dei Red Devils, con il manager Ole Gunnar Solskjaer che aveva sempre scelto in quel ruolo Paul Pogba e Scott McTominay. Matic durante la pausa per le nazionali ha espresso il suo disappunto per essere stato lasciato fuori:

Lavoro più duramente che posso. Rispetto ogni decisione, il mio compito è mostrargli che aveva torto e fare in modo di riprendere il mio posto. Con il mister non ci sono problemi. Gli ho detto che non ero d'accordo con lui, ma anche che era libero di decidere per il bene della squadra. L'allenatore deve prendere delle decisioni con l'obiettivo di vincere e se non ci riesce le responsabilità sono sue.

Con il contratto di Matic in scadenza la prossima estate, la Juve potrebbe eventualmente far firmare un pre-contratto al giocatore già a gennaio. I bianconeri sono stati collegati a eventuali operazioni di calciomercato simili anche in riferimento ad altri giocatori di Premier League i cui contratti terminano la prossima estate, vale a dire l'altro giocatore del Manchester United Eric Bailly, David Silva del Manchester City e Christian Eriksen del Tottenham.