Bologna, ripartono le cure per Mihajlovic: non ci sarà con il Brescia

I calciatori, tornando dalla trasferta, hanno fermato il bus davanti l'ospedale dove il serbo si sta sottoponendo alle cure per la sua leucemia. Cori e incoraggiamento per il tecnico lo hanno portato ad affacciarsi.

Dopo una grande rimonta come quella fatta dal Bologna in casa del Brescia, c'è bisogno di festeggiare col proprio allenatore ed è proprio questo quello che hanno fatto i giocatori rossoblu con Sinisa Mihajlovic .

