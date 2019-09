Il keniano ha fermato il cronometro in un sensazionale 58’01” sul velocissimo percorso danese, dove vinse il primo dei tre titoli mondiali della sua carriera nel 2014.

0 condivisioni

di Diego Sampaolo - 15/09/2019 17:09 | aggiornato 15/09/2019 19:13

Straordinaria impresa del ventiseienne keniano Geoffrey Kamworor, che alla Copenaghen Half Marathon ha tolto 17 secondi al precedente record del mondo sulla distanza dei 21 km stabilito lo scorso Dicembre dal connazionale Abraham Kiptum con 58”18 a Valencia.

Kamworor è transitato insieme al gruppo di testa in 13’53” al 5 km, ma ha accelerato il ritmo raggiungendo il passaggio di metà gara in 27’34” al 10 km con sei secondi sulla tabella di marcia per battere il primato di Kiptum. Correndo da solo contro il cronometro per 11 km Kamworor ha coperto la frazione tra il 10 e il 15 km in 13’31” raggiungendo il 15 km in 41’05”. A causa anche di un violento temporale il ritmo è leggermente calato nel finale con un passaggio al 20 km in 55’00”. Anche i tempi intermedi fatti registrare ai passaggi al 15 km e al 20 km sono primati mondiali.

Kamworor ha vinto tre titoli mondiali consecutivi di mezza maratona a Copenaghen 2014, a Cardiff 2016 e a Valencia 2018, tre ori ai Mondiali di Cross (uno a livello juniores a Punta Umbria nel 2011 e due a Guyang 2015 e a Kampala 2017) e la Maratona di New York nel 2017. In pista vanta un secondo posto sui 10000 metri a Pechino 2015 e un quarto posto ai Mondiali di Londra 2017 sulla stessa distanza.

Kamworor batte il record mondiale di mezza maratona

Kamworor batte il record del mondo della mezza maratona

È allenato dall’argento olimpico dei 3000 siepi di Barcellona 1992 Patrick Sang, che segue anche il primatista mondiale della maratona Eliud Kipchoge. Lo segue il manager olandese Jos Hermens. Kamworor punta a vincere la maratona di New York per la seconda volta in carriera il prossimo 3 Novembre.

È molto emozionante per me stabilire questo record a Copenaghen, dove ho vinto il mio primo titolo mondiale.

Quattro altri atleti sono scesi sotto l’ora. Bernard Kipkorir ha terminato distante al secondo posto pur fermando il cronometro in un eccellente 59’16” precedendo l’etiope Berehanu Wndemu Tsegu (59’22”) e il keniano Edwin Kiprop Kiptoo (59’27”). Il norvegese Sondre Moen è stato il migliore degli europei in nona posizione in 1h00’20”.

L’etiope Birhanu Dibaba Adugna (vincitrice alla maratona di Tokyo 2018) ha conquistato il successo nella mezza maratona di Copenaghen migliorando il record personale di quasi due minuti con 1h05’57”.

Evaline Chirchir ha tagliato il traguardo in seconda posizione in 1h06’22” precedendo Dorcas Jepchirchir di 14 secondi. Anche l’etiope Megertu Elemu è scesa sotto le 1h07’ fermando il cronometro in 1h06’43”.

La Maratona di Copenaghen, inserita nel circuito IAAF Gold Label, è organizzata dal team guidato dal Segretario Generale della Federazione danese di atletica Jakob Larsen, che ha organizzato una grande edizione dei Mondiali di corsa campestre a Ahrus. Dal 2020 Copenaghen farà parte del nuovo circuito delle Superhalfs, il circuito delle mezze maratone più importanti del mondo che comprende anche le gare di Valencia, Praga, Cardiff e Lisbona.

Kiprotich e Barsosio battono il record del percorso alla Maratona di Sydney

Stellah Barsosio e Felix Kiprotich hanno stabilito il record del percorso alla Maratona di Sydney. Barsosio ha fermato il cronometro in 2h24’33” battendo il precedente record del percorso detenuto da Makda Harun di quattro minuti e mezzo. La keniana ha realizzato il terzo miglior tempo mai corso sul percorso della città australiana alle spalle della giapponese Naoko Takahashi e della romena Lidia Simon, che vinsero l’oro e l’argento alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 con 2h23’14” e 2h23’22”. Barsosio ha un record personale di 2h23’36” realizzato a Rotterdam quest’anno.

Kiprotich ha vinto la gara maschile in 2h09’49” stabilendo la prima prestazione al di sotto delle 2h10’ nella storia di questa manifestazione. Il keniano ha migliorato il precedente primato del percorso detenuto da Gebo Gemeda Burka con 2h11’18” ma non il primato all-comers su suolo australiano stabilito da Yuta Shitara con 2h07’50” alla maratona di Gold Coast dello scorso Luglio.

Shogo Nakamura e Honami Maeda hanno vinto la maratona di Tokyo valida come prova di selezione per le Olimpiadi che si svolgeranno l’anno prossimo nella capitale del Sol Levante. Nakamura si è imposto nella gara maschile in 2h11’28” precedendo Yuma Hattori di 8 secondi e Suguru Osako di 13 secondi. Maeda ha trionfato nella gara femminile in 2h25’15” davanti a Ayuko Suzuki (2h29’02”), a Rei Ohara (2h29’08) e a Misuki Matsuda (2h29”52).