Nonostante la pesante sconfitta arrivata per mano del Chelsea, i Wolves possono sorridere per la rete dell'ex attaccante del Milan.

di Redazione Fox Sports - 14/09/2019 19:41 | aggiornato 14/09/2019 19:45

Il Wolverhampton ha perso 2-5 in casa con il Chelsea, l'umore della squadra di casa non può certo essere positivo. C'è però un piccolo motivo per sorridere tra i Wolves, cioè il primo gol di Patrick Cutrone in Premier League. Il giovane attaccante ex Milan è riuscito a sbloccarsi, con una rete di rapina, spedendo in rete di sinistro da pochi passi una respinta corta del portiere dei Blues, Kepa.

Il suo (al minuto 85) è stato il momentaneo 2-4, che non è riuscito a risollevare il Wolverhampton, poi crollato con la rete in pieno recupero di Mount. Di Tomori e Abraham (tripletta e autorete) le altre marcature di questo incontro di Premier League. Nella giornata negativa, insomma, Patrick Cutrone è riuscito a strappare un piccolo sorriso ai tifosi del Wolves.