Complimenti a Mancini e qualche considerazione sull'effettiva difficoltà del cammino dell'Italia: Ventura non ha risparmiato giudizi nella conferenza stampa in vista del derby contro il Benevento. Augurando buona fortuna al ct azzurro.

Sta facendo un ottimo lavoro e gli faccio l'in bocca al lupo, sono ancora tifoso della Nazionale nonostante tutto. Non ho potuto vedere le ultime 2 partite anche perché non erano molto impegnative: si è sottolineato il lavoro svolto ma il sorteggio del girone è stato favorevole, bisogna parlare più delle basi poste con molti giocatori giovani pronti a diventare il futuro. Se avessimo un nuovo sorteggio positivo che ci permettesse di crescere senza affanni, avremo una squadra fortissima.

Pur non brillando nelle ultime due partite, l'Italia guidata da Roberto Mancini ha trovato 6 punti fondamentali per la qualificazione a Euro 2020 battendo Armenia e Finlandia. A commentare il cammino della Nazionale è il suo predecessore, Gian Piero Ventura .

