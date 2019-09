Nessun cambio per i bianconeri rispetto alla sfida col Napoli (tranne Danilo al posto dell'infortunato De Sciglio). Nei viola debutto da titolare per Ribery.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 14/09/2019 14:05 | aggiornato 14/09/2019 14:06

Terminata la pausa per le Nazionali, Fiorentina e Juventus riaprono il campionato di Serie A con il primo dei 3 anticipi del sabato della terza giornata in uno stadio Franchi strapieno per la grande sfida coi bianconeri.

Al suo debutto sulla panchina dei campioni d'Italia dopo la polmonite che lo ha tenuto fori nei primi due turni, Sarri conferma l'11 che ha battuto il Napoli prima della sosta con l'eccezione di Danilo che parte titolare al posto dell'infortunato De Sciglio.

Più novità invece per Montella che va alla ricerca dei primi punti stagionali: rivoluzione di sistema di gioco con Ribery che gioca in attacco nel 3-5-2, debutto da titolare per l'ex Bayern Monaco accanto a Chiesa. Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Dalbert, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Lirola; Chiesa, Ribery.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.