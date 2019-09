La discussione nasce a causa di un'interruzione di gioco nei minuti di recupero decretata dal direttore di gara.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 14/09/2019 17:23 | aggiornato 14/09/2019 17:29

Siamo nel pieno dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro Irrati durante la partita tra Fiorentina e Juventus all'Artemio Franchi, primo anticipo della terza giornata di Serie A. Cuadrado rimane a terra per un normale scontro di gioco, l'azione si sviluppa in favore della squadra viola sul fronte opposto, con Montella che ordina ai suoi giocatori di non buttare fuori il pallone.

A quel punto ci pensa allora l'arbitro, in modo quanto meno discutibile, a fischiare l'interruzione di gioco per consentire di far entrare i soccorsi per l'esterno colombiano, facendo scatenare l'ira dell'allenatore della Fiorentina. Così i due arrivano faccia a faccia e poco prima che Irrati sventoli il cartellino giallo nei confronti di Montella, dalle telecamere si è potuto leggere il labiale del direttore di gara, che rivolgendosi al tecnico dice queste parole:

È così il regolamento, tu a me non dici cosa fare.

Ecco la parte del regolamento della Serie A che regola il comportamento del direttore di gara in caso di infortuni dei giocatori: