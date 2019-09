Dopo Douglas Costa si ferma per infortunio muscolare al flessore anche il bosniaco.

di Redazione Fox Sports - 14/09/2019 15:55 | aggiornato 14/09/2019 16:29

Non finiscono le brutte notizie per Maurizio Sarri in questo suo debutto sulla panchina della Juventus in Serie A. La partita contro la Fiorentina all'Artemio Franchi sembra quasi stregata per i bianconeri, che dopo aver perso infortunio Douglas Costa dopo appena 8 minuti di gioco, sempre nel primo tempo sono stati costretti a sostituire anche Miralem Pjanic.

Il bosniaco ha lamentato lo stesso identico problema del brasiliano al 44', un fastidio muscolare al flessore della coscia destra, che ha costretto Sarri a sostituire il suo regista per fare spazio a Bentancur.

E non è ancora finita, perché al 62' la Juventus è costretta al terzo cambio della sua partita: nuovo problema muscolare, stavolta per Danilo. Al suo posto entra Cuadrado. A soli quattro giorni dalla sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid, non certo le migliori notizie possibili per il club bianconero in questo rientro in campo in Serie A dopo la sosta per le nazionali.