Fiorentina-Juventus: Douglas Costa out per infortunio dopo 8 minuti

Il giocatore ha avvertito un fastidio al flessore della coscia destra e ha chiesto subito la sostituzione a Maurizio Sarri, che al suo posto ha inserito il grande ex, Federico Bernardeschi. In attesa di conoscere il referto medico e l'entità dell'infortunio di Douglas Costa, si tratta in ogni caso dell'ennesimo problema fisico dell'ala brasiliana, chiamata in questo campionato di Serie A al riscatto dopo i tanti forfait della scorsa stagione.

Neanche il tempo di entrare nel vivo del match tra la Fiorentina e la Juventus, valido per la terza giornata di Serie A , che la partita di Douglas Costa si è subito conclusa. L'esterno brasiliano è stato costretto a chiedere il cambio, a seguito di un movimento apparentemente normalissimo, un doppio passo per eseguire una delle sue classiche serpentine tra gli avversari.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK