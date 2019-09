Fiorentina-Juventus: Douglas Costa out per infortunio dopo 8 minuti

Irrati a Montella: "Tu a me non dici cosa fare. È il regolamento"

Fiorentina-Juventus: Douglas Costa out per infortunio dopo 8 minuti

Irrati a Montella: "Tu a me non dici cosa fare. È il regolamento"

Avete visto quel 36enne di Ribery? Ok? Ha giocato benissimo, meglio di Cristiano Ronaldo. Avevo detto che se avessimo perso oggi non sarei più venuto allo stadio. Mi hanno aiutato a tornare.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK