Il brasiliano è stato fischiato durante tutta la partita di Ligue 1 con lo Strasburgo, poi ha segnato nel recupero il gol decisivo in rovesciata.

di Redazione Fox Sports - 14/09/2019 22:26 | aggiornato 14/09/2019 23:41

Non è stata una partita semplice quella di Neymar. Il match di Ligue 1 tra il Psg e lo Strasburgo si è trasformato in una contestazione generale di tutto il pubblico del Parco dei Principi nei confronti del brasiliano, che ha subito in silenzio, aspettando il momento giusto per prendersi una personale rivincita.

Nel pieno recupero di una partita bloccata sullo 0-0, Neymar si è infatti inventato un gol in rovesciata che ha dato la vittoria ai parigini. Al termine dell'incontro, il giocatore è stato intervistato per chiedere cosa volesse rispondere ai tifosi che lo hanno fischiato nel corso di tutta la gara, dedicandogli anche dei cori e degli striscioni offensivi:

Non ho niente da rispondere, sono molto calmo. Sappiamo tutti cosa è successo questa estate, capisco che è molto difficile per loro (i tifosi del Psg). Ma da ora in poi sono un giocatore del Psg. Se vogliono fischiarmi, non c'è problema. Ci sono più di 25 giocatori nella squadra, non puoi concentrarti su uno. Gli altri giocatori non meritano di vivere questa situazione. Abbiamo una squadra e dobbiamo supportare il club, sostenere Parigi. Quando il pubblico è dietro la squadra, insieme siamo più forti. I cori e gli striscioni? È triste, è un peccato, sapevo che lo avrebbero fatto. È il calcio ma, alla fine, Dio è molto giusto. È stata una partita come tutte le altre, sono stata insultato in altri stadi fuori, in Brasile, in Francia. Ma ora so che giocherò in ogni partita come se fossi fuoricasa... Voglio dire, non ho problemi con i tifosi. Sfortunatamente, ho avuto infortuni negli ultimi due anni, alcuni molto seri, che mi hanno fatto perdere molte partite. Ma, ogni volta che sono stato sul campo, ho soddisfatto le aspettative. Ho sicuramente avuto qui le migliori statistiche della mia carriera. Non ho bisogno che mi supportino o gridino il mio nome. Quello che voglio è che supportino il Psg. Si dice che il club sia al di sopra di qualsiasi giocatore, quindi che continuino a spingere la squadra. È meglio che insultarmi...

