Il brasiliano ha però mantenuto la lucidità ed è proprio una rovesciata ad aver deciso in extremis (al 92') la partita tra il Psg e lo Strasburgo, terminata 1-0 in favore dei padroni di casa.

Ma non è finita qui: il settore più caldo dei tifosi parigini è andato anche oltre e ha cantato direttamente il coro: "Neymar figlio di put**na". In più hanno scritto uno striscione che recita: "Neymar Senior, può vendere suo figlio a Villa Mimosa”, alludendo al quartiere dedicato alla prostituzione a Rio de Janeiro. Un altro, "20 milioni per riunirti a Messi... Nessuna putt**a a Parigi". Un comportamento che segue il comunicato degli stessi ultras, diffuso proprio prima della partita, in cui aveva chiarito a Neymar che "il percorso di redenzione sarebbe stato lungo".

Come prevedibile, il rapporto tra Neymar e i tifosi del Psg è ben lontano da essere definito "pacifico". L'attaccante brasiliano, tornato a giocare con la sua squadra dopo la lunga telenovela portata avanti nel corso di questa estate per tentare di trasferirsi al Barcelona, ha ricevuto dei chiari segnali acustici da buona parte dei suoi tifosi all'inizio della partita giocata contro lo Strasburgo al Parco dei Principi.

