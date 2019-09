In carriera ha segnato 262 reti tra club e nazionale inglese, vinto 10 competizioni comprese una Premier League con il Manchester United e una Coppa Uefa con il Liverpool, fatto sognare un'intera generazione con la rete nei Mondiali 1998 contro l'Argentina. Michael Owen, dopo l'addio al calcio del marzo 2013 ha preferito dedicarsi alla famiglia. Difficilmente però il suo primo figlio potrà seguirne le orme nel terreno di gioco. Ai microfoni del Times, l'ex attaccante ha raccontato le difficoltà che James, unico figlio maschio in famiglia tra i quattro di Michael e sua moglie Louise Bonsall, vive ogni giorno.

Owen, 40 anni a dicembre e una carriera spesa con le maglie di Liverpool, Real Madrid, Newcastle, Manchester United e Stoke City, ha infatti spiegato che una rara malattia oculare impedirà a suo figlio di seguire le orme paterne. Tutta colpa della malattia di Stargardt, forma giovanile di degenerazione ereditaria della macula che porta a una progressiva riduzione del campo visivo.

Il vincitore del Pallone d'Oro 2001 ha spiegato quali sono i tratti caratterizzanti della malattia - contro la quale al momento non sono disponibili terapie efficaci - che affligge suo figlio.

Non l'ho mai detto prima, ma mio figlio ha un grave problema alla vista. Non riesce a vedere la palla fino a quando non è a cinque metri di distanza. Per quanto ogni padre voglia che il figlio giochi a calcio, devo rassegnarmi a questo. Tutti si chiedono sempre se mio figlio per diventare un calciatore, poi in tribuna ascolto che non è bravo come suo padre.