Un'idea sicuramente rivoluzionaria quella utilizzata dal Benfica , in risposta alle polemiche sulla sconfitta contro il Porto di inizio stagione. Il ritiro quindi è, per ora, un lontano ricordo per la squadra portoghese: al suo posto arriva la tecnologia.

A rivelare l'esperimento è stato direttamente l'allenatore delle SuperAquile, Bruno Lage. In conferenza stampa il tecnico ha spiegato che questa decisione è stata presa per evitare comportamenti inadatti dei giocatori quando sono a casa.

Il tecnico Bruno Lage rivela: "Non dormiamo tutti assieme ma controlliamo il sonno dei calciatori in questo modo: hanno un coprifuoco".

