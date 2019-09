Segui la diretta LIVE delle qualifiche a Misano: un super Fabio Quartararo trascina la Yamaha nelle zone alte di classifica, mentre le Ducati risultano in affanno per problemi a centro curva.

di Luigi Ciamburro - 14/09/2019 14:00 | aggiornato 14/09/2019 15:05

Maverick Vinales conquista una grande pole position a Misano e conferma il buon stato di salute della Yamaha in questa seconda parte di stagione MotoGP. Dopo la pausa estiva la M1 ha compiuto grandi passi in avanti, sia in termini di elettronica che di ciclistica, che stanno permettendo di lottare costantemente per il podio. Ancora una volta la Yamaha di Quartararo brilla e stupisce conquistando la prima fila.

In mezzo alle due Yamaha si piazza a sorpresa la KTM di Pol Espargarò, in gran forma sin dalle prime prove libere. Una bella soddisfazione per la casa austriaca che vede anche il secondo pilota, Johann Zarco, in terza fila. Sesto Andrea Dovizioso che riesce a traghettare la Ducati in seconda fila nonostante le circostanze sfavorevoli.

Valentino Rossi partirà dalla settima finestra in griglia: nel finale lieve contatto con Marc Marquez, ma i due campioni si sono subito compresi e scusati. Non dovrebbero esserci conseguenze per nessuno dei due piloti. La classe regina ritornerà in pista alle 09:20 di domani per il warm-up domenicale.

14:51 - Pole di Vinales davanti alla KTM di Pol Espargarò!

14:50 - Quartararo, Morbidelli e Vinales in prima fila momentanea

14:47 - 4 minuti al termine della Q2 e Quartararo resta ancora in vetta

14:45 - Rientrano in pista Dovizioso, Rossi e Rins. Il forlivese della Ducati è decimo

14:41 - 3° Marquez a 171 millesimi da Quartararo, Rossi 5° con un gap di mezzo secondo.

14:39 - Quartararo firma il miglior crono provvisorio in 1'32"6 davanti a Morbidelli

14:36 - Media all'anteriore e soft al posteriore per tutti e via per l'assalto alla pole

Who will claim pole position at Misano? 🙌



It's time to find out, Q2 is GO! 🔥#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/iNBFkaz5Bo — MotoGP™ 🇸🇲 (@MotoGP) September 14, 2019

MotoGP, Zarco e Mir passano alla Q2

La prima manche delle qualifiche del GP di Misano regala un risultato a sorpresa. Ad accedere alla Q2 sono Johann Zarco in sella alla KTM e Joan Mir con la Suzuki. In terza posizione Pecco Bagnaia che viene tagliato fuori dal turno successivo di qualifiche per soli tre millesimi che lo separano dallo spagnolo.

Tanti i nomi papabili che restano nelle retrovie: 14esimo in griglia Cal Crutchlow che accusa qualche problema di troppo con l'avantreno della sua Honda. 16esima e 17esima posizione per le Ducati di Jack Miller e Danilo Petrucci, a conferma che l'asfalto di Misano è penalizzante per le GP19. A tenere alti i colori del team italiano ci proverà Andrea Dovizioso.

Andrea Iannone ha saltato le qualifiche per problemi alla spalla dopo la caduta nelle FP1. Il pilota di Vasto ha accusato dolore persistente al termine delle FP4 ed è stato trasportato al centro medico del circuito per accertamenti. Molto probabilmente salterà anche la gara di domani.

P4 in Q1 means @calcrutchlow will start tomorrow's race from P14 on the grid pic.twitter.com/W9ggmQAeXq — LCR Team (@lcr_team) September 14, 2019

14:35 - Bagnaia fuori dalla Q2 per soli tre millesimi.

14:23 - Zarco e Mir in testa quando manca un minuto alla bandiera a scacchi

14:19 - Joan Mir firma il miglior tempo provvisorio davanti a Miller. I piloti montano la seconda gomma soft per iniziare il time attack.

14:15 - Andrea Iannone trasferito al centro medico per accertamenti alla spalla: per il momento salta la Q1 e, nel caso domani dovesse correre, partirà dall'ultima piazza.

#MotoGP Q1 is underway! 🚦



Who will secure the final two spots in the pole position shootout? 🤔#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/pOytvyPRg8 — MotoGP™ 🇸🇲 (@MotoGP) September 14, 2019

14:09 - Q1 incandescente con Petrucci, Miller e Crutchlow favoriti per giocarsi le due poltrone disponibili per il passaggio alla Q2.

14:03 - La quarta sessione di prove libere vede Marc Marquez in testa in 1'33"2. Il campione Honda ha riportato una caduta alla Quercia nei minuti finali e, dopo un rocambolesco tentativo di riaccendere la moto, ritorna in pista da un'entrata secondaria. Alle sue spalle le solite Yamaha di Vinales e Quartararo.

Marc Marquez cade a Misano

MotoGP, il riassunto prima delle qualifiche

Il sabato di qualifiche MotoGP a San Marino riserva qualche sorpresa nella lista dei "magnifici dieci" che accedono direttamente alla Q2. Se da un lato le Yamaha ufficiali e satelliti sembrano in gran forma, con un super Fabio Quartararo che ricerca chiaramente la sua prima vittoria, dall'altro le Ducati ufficiali faticano sull'asfalto di Misano. I recenti lavori di levigatura hanno modificato il grip del tracciato e a farne le spese sono soprattutto le Desmosedici, con i soliti problemi di percorrenza a centro curva. Tant'é che sia Danilo Petrucci che Jack Miller dovranno passare per la Q1 per potersi giocare un posto nelle prime file in griglia di partenza.

Come da tradizione il sabato di Misano regala il consueto appuntamento con il casco speciale di Valentino Rossi realizzato dal designer Aldo Drudi. L'edizione 2019 è dedicata alla piadina romagnola (con e senza strutto), mentre sull'altro versante è raffigurato un cocomero- Il "Dottore" ha scelto il titolo "Menù Misano". Nella parte posteriore del casco sono presenti i due golden retriver di Rossi, Penelope e Ulisse, insieme al suo gatto Rossano.

Marc Marquez sembra faticare nelle libere di Misano o forse gioca un po' a nascondino in vista delle qualifiche e della gara. Quarta piazza per il Cabroncito nelle FP3 con un distacco di 6 decimi dal best lap di Quartararo, mentre prosegue il periodo negativo di Jorge Lorenzo che non va oltre la 19esima piazza. Il maiorchino accusa ancora qualche dolore alla schiena che gli impedisce di esprimersi al meglio, ma il vero prova problema resta il feeling con l'avantreno della Honda RC213V. Fuori dalla top-10 le due Aprilia di Aleix Espargarò e Andrea Iannone: il pilota di Vasto ha subito una botta alla spalla nelle libere del venerdì che sta complicando il suo week-end di gara.