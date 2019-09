Spagna e Argentina si giocheranno il titolo nella finale mondiale, mentre Team USA e Serbia commiserano il flop nella finale 5°-8° posto.

Il mondiale 2019 è arrivato all’ultimo atto e domani alle ore 14 italiane Spagna e Argentina si giocheranno il titolo in quella che potremmo definire come la finale meno annunciata di tutte le ultime competizioni internazionali FIBA. Le grandi favorite sono state eliminate e le due finaliste non solo erano ai margini del novero delle dirette inseguitrici, ma per motivi diversi sembravano in cerca di un’identità.



La Spagna era considerata su vasta scala una delle peggiori versioni di se stessa dell’ultimo decennio e, giova dire, che le precedenti erano veramente merce da elitè della storia, ma nonostante questo sembravano proprio non bastare Rubio, Gasol, Llull reduce da una brutta stagione e i soliti Fernandez e Claver coadiuvati dai fratelli Hernangomez. In verità l’inizio del torneo, compreso il match con l’Italia, avevano di fatto confermato questa versione, ma dalla partita con la Serbia in poi tutto è cambiato ed è venuto fuori il solito gruppo e un MVP mascherato (ma non poi tanto).



Discorso diverso per l’Argentina, che doveva provare a riciclarsi nel post Manu Ginobili provando a trovare in Campazzo un leader, in Laprovittola, Garino e Vildoza le degne spalle e in Scola l’anello di congiunzione delle generazioni. Invece Campazzo ha sì fatto il leader, ma Scola, alla sua veneranda età, si è trasformato in MVP contribuendo con costanza e diventando indiscusso MVP contro la Francia. Nella finale dei mondiali cinesi la “latinità” sarà padrona del proscenio con due squadre molto diverse nella logica e nel gioco, ma che fanno del gruppo e della coesione l’arma principale.

Spagna ancora una volta per il titolo



Mondiali 2019: Spagna di OT, Argentina dominante

Le due semifinali hanno raccontato storie diverse. La Spagna ha inseguito sostanzialmente per tutto il match al cospetto di un’Australia non solo squadra simpatia, ma anche vero gruppo in grado di vincere, giocando bene e facendo divertire. Mills e compagni sono stati avanti per ampissimi tratti, ma quando nel secondo quarto avevano preso ritmo per la fuga e nell’overtime sembravano più in gas, è uscita la classe di Sergio Scariolo che dapprima gli ha rotto il ritmo con la 3-2 raffreddando il tentativo di fuga, sfoggiando poi la box and one su Mills per sfidare le freddissime mani di tutti quelli che non vestono la casacca Spurs. Sono comunque serviti due prolungamenti e le mani sinfoniche di Gasol dalla lunetta in due occasioni per poter scagliare il fendente decisivo con Sergio Llull. Di sicuro è stata la partita più bella di questo mondiale con il solito peccato dello sport in cui una debba perdere.



Storia diversa nell’altra semifinale, dove l’Argentina ha condotto nel punteggio e nella sostanza per tutto il match dando sempre l’idea di avere più energia (i più dubbiosi direbbero grazie al curioso accoppiamento che ha dato un giorno di riposo in più alle due finaliste). Queste maggiori energie si sono viste in Luis Scola, che ha aperto con due contropiedi condotti e ha chiuso il match con 28 punti e 13 rimbalzi, dominando vicino e lontano da canestro, scagliando poi le due triple nel finale che hanno mandato i titoli di coda. Se Garino e Laprovittola sono tornati sulla terra dopo l’impresa con la Serbia, Fournier, De Colo e soprattutto Gobert hanno lottato contro i demoni albiceleste non trovando praticamente mai le loro comfort zone. Ne è nata una continua rincorsa dei francesi che nel secondo tempo non hanno mai dato la sensazione di poter mettere le mani sul match.

Brutta prova e gestione di Walker contro la Francia



Il disastro di Team USA

Fournier e Gobert nel turno precedente contro Team USA avevano fatto i proverbiali bimbi coi baffi mettendo a nudo tutte le deficienze che Mitchell, Walker e non solo hanno mostrato in questo contesto. Sono “bastati” cinque minuti finali di attacchi individuali, a tratti folli, sfidando Gobert al ferro, per mandare in semifinale la Francia e chiudere l’imbattibilità statunitense di 58 partite consecutive. Oltre a questa è arrivata anche la sconfitta contro la Serbia in quella che doveva essere la finale pronosticata e invece ha garantito solo la possibilità di giocarsi il quinto posto.



Le quarte/quinte linee degli States non sono riusciti nell’impresa di tornare sul tetto del mondo e per certi versi ce lo si poteva anche aspettare. Popovich ha qualche colpa, ma anche tantissime attenuanti avendo provato con la Francia l’unica credibile possibilità andando con il quintetto piccolo e dovendo arrendersi solo alle povere (a tratti disastrose) gestioni dei propri giocatori. Ora si aprono scenari di rivalsa per gli States in ottica Tokyo 2020, ma ci saranno i big in campo? La federazione vorrà portare tutti i disertori di questa spedizione? Di certo gli altri possono temere pesanti ripercussioni.