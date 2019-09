Oltre al Qatar, ci sarebbero anche gli Stati Uniti come possibile destinazione dell'attaccante. Il mercato è chiuso fino a gennaio ma lui potrebbe volare in California da subito.

di Redazione Fox Sports - 14/09/2019 08:39 | aggiornato 14/09/2019 08:44

Il futuro di Mario Mandzukic è ormai sempre più lontano dalla Juventus: il croato non è stato convocato per la sfida contro la Fiorentina e sarebbe in trattativa con un club del Qatar per la sua cessione.

Ma stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, anche gli Stati Uniti sono una possibile meta per l'attaccante bianconero: su di lui infatti c'è l'interesse del Los Angeles FC attualmente capolista nella Western Conference della MLS.

Il calciomercato in nord America è attualmente chiuso ma Mandzukic potrebbe unirsi ai suoi nuovi compagni da subito per poi ufficializzare il suo passaggio nella squadra californiana all'apertura della finestra invernale. Quel che sembra certo però è che il centravanti non indosserà più la maglia della Juventus.