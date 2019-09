Secondo il Daily Record le due parti avrebbero trovato l'intesa, con i Red Devils pronti a soddisfare le importanti richieste dell'estremo difensore: il suo stipendio ammonterà a circa 15 milioni di euro a stagione per 4 anni con opzione per il quarto.

Dopo una trattativa quasi infinita, sembra finalmente essere arrivato l'accordo fra David De Gea e il Manchester United per il rinnovo dello spagnolo il cui contratto è attualmente in scadenza nel giugno del 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK