La stellina di proprietà del Real Madrid e l'ex Arsenal Monreal piegano i Colchoneros: primo passo falso per Simeone, che mercoledì sfida la Juventus in Champions League.

di Stefano Fiori - 14/09/2019 20:25 | aggiornato 14/09/2019 20:39

Lo scivolone in Liga, con la Champions League dietro l'angolo. Se la Juventus contro la Fiorentina non ride (0-0 al Franchi), all'Atletico Madrid capolista – prossimo avversario dei bianconeri – va decisamente peggio: dopo le tre vittorie nelle prime tre giornate, per il Cholo Simeone arriva la prima sconfitta. A rovinare i piani di poker dei Colchoneros, una Real Sociedad monumentale: Martin Odegaard e Nacho Monreal colpiscono tra il 58' e il 61' e consegnano ai baschi una vittoria meritata in tutto e per tutto.

Il miglior esordio possibile per la Reale Arena, la nuova versione dell'Anoeta: lo stadio di San Sebastian si è rifatto il look, la squadra di Imanol Alguacil ha fatto di tutto per onorare al massimo il taglio del nastro. E ci è riuscito, per giunta contro una capolista un po' troppo ingessata.

Un brutto e inaspettato stop, per l'Atletico che mercoledì ospiterà al Wanda Metropolitano i campioni d'Italia: Simeone chiedeva ai suoi di mantenere le distanze dal Real Madrid, tornato adesso a un solo punto di distanza dopo il successo contro il Levante. E anche l'Athletic Bilbao, secondo anch'esso con 8 punti, rosicchia una lunghezza grazie al pareggio di ieri contro il Maiorca. Un sabato da dimenticare per i rojiblancos, mentre la Real Sociedad si gode un Odegaard finalmente in versione... Real (Madrid).

Martin Odegaard trova contro l'Atletico Madrid il secondo gol della sua Liga

Liga, Odegaard e Monreal stendono l'Atletico Madrid

Il primo tempo per mettere paura alla capolista, il secondo per capitalizzare. La partita della Real Sociedad è perfetta nel suo essere paziente e chirurgica. E inaspettata, soprattutto: alla vigilia nessun segnale sembrava suggerire il primo passo falso in Liga dell'Atletico. La macchina offensiva formata da Joao Felix e Lemar, a supporto di Vitolo e Diego Costa, s'infrange contro il biancoblù della nuova tana degli Txuri-urdin.

A brillare è il talento di Martin Odegaard, il norvegese in prestito dal Real Madrid a caccia della consacrazione. Dopo il gol vittoria di due giornate fa, in casa del Maiorca, il classe 1998 colpisce anche contro i Colchoneros: la deviazione di Savic è determinante, ma la rete del vantaggio basco è inconfutabilmente opera sua. Poi ci pensa Monreal, al debutto con la maglia della Real Sociedad, a fissare il risultato: ci rimette Oblak, stordito dalla pallonata in faccia e sostituito da Adnan.

L'Atletico Madrid cade contro la Real Sociedad 🇪🇸

L'ex Real Ødegaard sente aria di derby e si scatena ⚽️#LaLiga #DAZN pic.twitter.com/rB1UT67lkL — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 14, 2019

L'Atletico, spento e inconcludente per oltre un'ora, si attiva solo nel finale: ma l'ex Moyà chiude la porta, sia su Angel Correa che sul colpo di testa di Gimenez. Si ferma in Liga la squadra di Simeone, il Real Madrid sale a -1. Mercoledì contro la Juventus, il Cholo cerca il riscatto immediato. Sarri e Cristiano Ronaldo permettendo.