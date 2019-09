L'allenatore tra lo 0-0 di Firenze e gli infortuni: "Una squadra con meno carattere avrebbe perso questa partita. Infortunio Douglas sembra più grave di quello di Pjanic".

0 condivisioni

di Luca Guerra - 14/09/2019 18:50 | aggiornato 14/09/2019 18:57

Primo pareggio stagionale in Serie A per la Juventus di Maurizio Sarri. Dopo i successi contro Parma e Napoli, i bianconeri tornano a blindare la porta di Szczesny nel pomeriggio di Firenze ma lo fanno senza trovare occasioni da rete rilevanti davanti a Dragowski. Lo 0-0 del Franchi è l'esito naturale di una partita giocata a buon ritmo nel primo tempo e priva di sussulti nella seconda parte. L'allenatore bianconero ha analizzato la prova dei suoi ai microfoni di Sky Sport, con lo sguardo già alla sfida di Champions League in programma mercoledì a Madrid contro l'Atletico.

Nel pomeriggio di Firenze, la Juventus ha mostrato un passo indietro rispetto alla vittoria per 4-3 sul Napoli all'Allianz Stadium prima della sosta per le Nazionali. Quella bianconera è stata una prova attenta in difesa, al netto di un paio di errori in disimpegno che hanno portato i viola Chiesa e Ribery a un passo dal vantaggio nel primo tempo, ma poco incisiva negli ultimi 30 metri.

Sarri, tornato in panchina dopo la fastidiosa polmonite che l'aveva costretto a stare lontano dal terreno di gioco contro Parma e Napoli, ha dato ai microfoni di Sky Sport la sua lettura dello 0-0 del Franchi. L'allenatore ha promosso il carattere della squadra e ammettendo i miglioramenti da fare quanto a qualità e intensità:

Abbiamo disputato una partita non di alto livello sotto un punto di vista tecnico, dobbiamo crescere dal punto di vista qualitativo. Siamo una squadra in fase di costruzione. La gara odierna era imprevedibile. Su 25 ne avevo solo 13 al top. Ci vorrà tempo per portare tutti i calciatori in condizione. Ci manca ancora un pizzico di brillantezza, ma una squadra con meno carattere avrebbe perso questa partita. Sotto questo aspetto posso ritenermi soddisfatto.

Juventus, Miralem Pjanic ko nel pomeriggio di Firenze: a rischio per la Champions

Juventus, Sarri e gli infortuni: "Douglas sembra più grave di Pjanic"

A preoccupare l'allenatore bianconero, oltre ad alcune sfumature della prestazione, ci sono gli infortuni che l'hanno costretto a operare tre sostituzioni nel pomeriggio del Franchi: Douglas Costa è uscito dal campo all'8' per un fastidio muscolare ai flessori della coscia destra, stessa dinamica che ha obbligato Pjanic ad alzare bandiera bianca al 44'. Meno grave il ko di Danilo, sostituito per crampi al 62':

Sostituire tre calciatori per infortunio ci ha penalizzato. Il ko di Douglas Costa sembra sia leggermente più grave di quello di Pjanic.

Juventus, stop Douglas Costa contro la Fiorentina: flessori della coscia destra ko

"Rabiot giocatore di grandissimo livello, ma nel 2019 è a quota zero partite"

Nella giornata di domenica Douglas Costa e Pjanic saranno sottoposti a ulteriori esami, ma la sensazione è che la sfida di Champions sul campo dell'Atletico Madrid per loro sia a rischio. Per la sostituzione dei due, Sarri potrebbe pensare a Bernardeschi e Bentancur, schierati a partita in corso a Firenze. Tra le alternative a centrocampo ci sarebbero anche Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. I due sono rimasti a guardare in panchina lo 0-0 contro Chiesa e soci, ma per il francese ex Psg l'allenatore della Juventus ha avuto un messaggio chiaro al fischio finale: