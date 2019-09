Banca Imi aveva programmato di arrivare a 467 milioni e di arrivare a quota 500 solo per il 2019-20. La crescita più rapida rende sostenibile il debito.

di Franco Borghese - 14/09/2019 10:33 | aggiornato 14/09/2019 10:38

Un fatturato da urlo. Anzi, da record. Per la Juventus, ma anche per la Serie A in generale. Nessun club in Italia ha mai visto cifre così alte, cifre come quelle che fa registrare la società di Agnelli. I bianconeri sono arrivati a mezzo miliardo di fatturato. Il club torinese è in espansione globale, progetto palesato al più tardi con l'acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid poco più di un anno fa.

Quel che sorprende è la velocità della crescita della società juventina. In attesa del consiglio di amministrazione fissato per venerdì 20 durante il quale verrà licenziato il bilancio al 30 giugno 2019, la Gazzetta dello Sport ha incrociato i dati del primo semestre bianconero con quelli del secondo contenuti nel prospetto della controllante Exor, riscontrando una perdita di circa 40 milioni. Al tempo stesso però i ricavi lordi ammontano a 621 milioni: al netto delle plusvalenze da cessione calciatori, che sono state stimate attorno a quota 125 milioni, si arriva a circa 495 milioni.

Una crescita notevole rispetto ai 411 milioni del 2017-18. Nemmeno a Torino si aspettavano di sfiorare il mezzo miliardo in così poco tempo, come testimoniano le stime di Banca Imi che prevedevano per la stagione scorsa un fatturato netto di 467 milioni (quindi circa 30 in meno) e solo per il 2019-20 il raggiungimento di quota 500.

Juventus, il fatturato è da record

Merito dell'incremento del fatturato e dell'improvvisa accelerazione è di Cristiano Ronaldo. Quando la Juventus ha varato il suo piano di sviluppo con vista sul 2024, ha deciso di puntare sul portoghese per posizionarsi su un livello superiore nel mercato e attingere a linee di ricavi che altrimenti proibitive. Un’operazione delicata ma doverosa per riuscire a trasformare il club in un top brand internazionale.

Con Agnelli alla guida della società i bianconeri erano già arrivati al vertice italiano e nella top ten europea, ma i bianconeri per anni non riuscivano ad andare oltre ai 400 milioni di fatturato. C'era stabilità, serviva invece un incremento. Con l'arrivo di CR7 sono arrivati una settantina di milioni in più di ricavi, oltre al boom commerciale (dal raddoppio del merchandising al bonus per il rinnovo Adidas) e l’incremento del botteghino, nonostante la frenata dei diritti TV domestici per effetto della nuova ripartizione.

E il fatturato è destinato a crescere ancora: da quest’anno scatta il nuovo contratto Adidas (si passa da 23 a 51 milioni), dovrebbe arrivare il rinnovo di Jeep (l'obiettivo è passare dagli attuali 17 ad almeno 40-45 milioni), con la possibilità di cedere agli sponsor gli spazi sul retromaglia, la manica e il kit di allenamento.

L'obiettivo è valorizzare la Juventus in mercati quali l'Asia e l’America, e monetizzare il seguito dei social (ora la Juve è dietro solo a Real, Barcellona e Manchester United). Non sono però aumentati solo i ricavi, ma anche le spese, a cominciare dal monte ingaggi (anche qui Ronaldo ha un peso specifico elevato). Rientra nei piani l’aumento dell’indebitamento finanziario netto, che al 30 giugno scorso ha toccato i 464 milioni (310 milioni dodici mesi prima). La crescita più rapida dei ricavi rende però sostenibile il debito. Per questo più che un fatturato da record quello della Juventus è un fatturato da urlo.