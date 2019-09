Il centrocampista classe 1997 rivelazione viola in questo avvio di campionato. Promosso contro la Juve sotto gli occhi di Mancini. Montella: "Può essere l'erede di Antognoni".

di Luca Guerra - 14/09/2019 20:41 | aggiornato 14/09/2019 20:46

Nel pareggio ottenuto dalla Fiorentina contro la Juventus, uno 0-0 che ai punti sta stretto ai viola, c'è stato un nome che ha brillato più degli altri nella squadra viola. Indicare la classe di Franck Ribery, comunque autore di una prestazione ben superiore alla sufficienza, o l'energia di Federico Chiesa sembrerebbe troppo facile. A non passare inosservato è stato il concentrato di qualità e quantità messo in campo da Gaetano Castrovilli.

Numero 8 sulle spalle, il prodotto del settore giovanile del Bari - tornato a Firenze dopo due anni in prestito alla Cremonese, in Serie B - si è reso protagonista di una prova da tuttocampista. Marcatore di Pjanic e poi Bentancur quando la Juventus avviava l'azione, primo suggeritore di Chiesa e Ribery quando la Fiorentina provava a pungere gli avversari. Tanti chilometri, altrettanti tocchi pregiati (con un sombrero a Khedira in grado di strappare applausi nel secondo tempo) nel cuore di un pomeriggio concluso con la standing ovation del Franchi al momento della sostituzione con Zurkowksi dopo 89 minuti e un'investitura importante da parte del suo allenatore.

Al fischio finale, Vincenzo Montella ha commentato con soddisfazione il primo punto ottenuto in campionato dalla sua squadra dopo le sconfitte contro Napoli e Genoa, spendendo parole di stima nei confronti di Castrovilli. Niente male, per chi in Serie A non aveva mai giocato fino allo scorso 24 agosto.

Dal secondo giorno di ritiro ho deciso di toglierlo dal mercato, lo ritengo uno dei centrocampisti con più cambio di passo in Serie A. Però deve ancora crescere e iniziare a fare qualche gol. Se ci dovesse riuscire, forse, potremmo aver trovato l'erede di Antognoni.

Serie A, Gaetano Castrovilli tra i migliori nella Fiorentina contro la Juve

Fiorentina, il viaggio di Castrovilli: nasce tutto dal ballo e da Minervino

E pensare che da piccolo Gaetano non voleva fare il calciatore. Nato a Canosa ma cresciuto a Minervino Murge, comune di 8mila anime in provincia di Bari, il piccolo Castrovilli alle scarpe da calcio preferiva quelle da ballo. Dopo l'inizio con la danza classica, è stata la morte del nonno Gaetano, grande tifoso dei Galletti, a portarlo a 9 anni ad accogliere i suggerimenti di chi voleva avvicinarlo al terreno di gioco.

Su segnalazione di Antonello Ippedico, passa dall'Asd Minervino alle giovanili del Bari. Zaino in spalla e 180 chilometri al giorno per allenarsi dopo la scuola, accompagnato da zio Nimbo, sempre pronto a dare una mano a mamma Michelina e papà Mario. Il talento c'era, ma rischiava di restare a bordo pista. Il ballo, però, non è stato certo messo in un angolino dal giovane trequartista: guardare questo video, risalente al ritiro 2016 con la prima squadra del Bari, per credere. Castrovilli balla negli spogliatoi, il videomaker d'eccezione è il compagno di squadra Riccardo Maniero.

Sliding doors: da Bari a Firenze, passando per Cremona

Con la maglia del Bari, Castrovilli ha vissuto tutta la scalata fino alla prima squadra. Lanciato in B da Davide Nicola a maggio 2015 e confermato in rosa da Roberto Stellone nell'estate 2016, gli sono bastati pochi spezzoni per conquistarsi le attenzioni della Fiorentina. Gennaio 2017, i viola investono 2 milioni di euro nel complesso per il cartellino del trequartista e del terzino destro Giuseppe Scalera, classe 1998. Gaetano, dopo sei mesi in Primavera, ha assaggiato per la prima volta la Serie B da titolare.

Due anni a Cremona, con 55 presenze e 6 reti in B, lo hanno aiutato nella maturazione tattica. Da fantasista che sognava Ronaldinho ("Al provino con il Bari mi presentai con la sua maglia") a centrocampista completo, sulle orme di modelli azzurri come Verratti e Sensi. Fino al rientro alla base, nella scorsa estate. E alla promozione sul campo voluta da Vincenzo Montella.

Italia, per Gaetano Castrovilli 8 presenze con le giovanili azzurre: ora il Ct Mancini lo monitora

Gli occhi di Mancini sugli spalti: sognare si può

Una volta consolidata la sua posizione in maglia viola, Castrovilli potrà spingere i suoi obiettivi sempre più in là. E tingerli magari d'azzurro, già indossato otto volte in carriera tra Under 20 e Under 21. La presenza del Ct Roberto Mancini in tribuna al Franchi non è passata inosservata: il selezionatore avrà preso appunti su Chiesa e Bonucci, per citare due dei titolari della sua Italia, ma la prova del numero 8 della Fiorentina, ne siamo certi, è finita sul suo taccuino. Gaetano da Minervino Murge intanto corre, danza con le chiodate ai piedi, disegna geometrie di qualità e sogna. Di conquistare un posto al sole in Serie A e con la Nazionale.