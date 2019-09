L'ex giocatore del Milan parla nuovamente del brasiliano con toni durissimi: "Dovrebbe essere un esempio ma ha mancato di rispetto a tutti".

di Redazione Fox Sports - 14/09/2019 11:27 | aggiornato 14/09/2019 11:32

Oggi Neymar tornerà a giocare con la maglia del PSG dopo un'estate in cui è sembrato più volte essere a un passo dall'addio per la corte del Barcellona. Ma c'è chi non ha perdonato al brasiliano i tentennamenti di quest'estate.

Christophe Dugarry, ex calciatore e ora opinionista noto per le sue posizioni piuttosto dure quando si parla del club parigino, ha parlato ai microfoni di RMC Sport in toni molto decisi nei confronti del numero 10.

Un giocatore così dovrebbe essere un esempio e invece si è comportato in maniera opposta: non ha avuto rispetto verso tifosi, squadra e città. Dovrebbe chiedere scusa a tutti.

Parole molto chiare quelle di Dugarry che in questi mesi ha criticato fortemente Neymar sperando che il PSG riuscisse a trovare l'accordo per la sua cessione. Ma oggi il brasiliano rientrerà sul campo di gioco fra le fila del club parigino e di sicuro i suoi tifosi non avranno molta pazienza con lui dopo i fatti di questa estate.