Secondo la Bild le società sarebbero al lavoro per perfezionare l'affare in vista di gennaio. Il tedesco potrebbe lasciare la Spagna dopo 5 anni e 12 titoli vinti.

di Andrea Bracco - 14/09/2019 17:58

Una delle trattative di mercato più importanti dell'ultima sessione estiva è stata condotta sull'asse Madrid - Manchester. Il Real ha provato fino all'ultimo secondo possibile ad acquistare Paul Pogba, centrocampista classe 1993 anima dei Red Devils. Il nome del francese, secondo i beninformati, sarebbe stato scritto in cima alla lista della spesa compilata da Zinedine Zidane, che lo avrebbe preteso come condizione essenziale per accettare l'offerta di tornare in panchina avanzatagli la scorsa primavera da Florentino Perez. In realtà poi le cose non sono andate come ci si aspettava: dopo un lungo tira e molla, il francese è rimasto in Premier League.

Un ruolo decisivo lo hanno sicuramente avuto le tempistiche dell'affare: mentre in tutta Europa il calciomercato è terminato il 2 settembre, in Inghilterra la federazione ormai da anni esige che i trasferimenti vengano chiusi prima che cominci il campionato. A cavallo di Ferragosto il Madrid si è quindi ritrovato a inseguire un obiettivo che, in realtà, era molto difficile da raggiungere. Per questo le Merengues si sono buttate a capofitto su Cristian Eriksen e Donny van de Beek, peraltro senza fortuna. Ma Zidane non ha assolutamente intenzione di mollare Pogba dato che, l'ex juventino, rappresenta la soluzione per risolvere le difficoltà palesate dal centrocampo dei Blancos nell'ultima stagione.

D'altronde Luka Modric ha un anno in più e Casemiro, per quanto resti un elemento centrale per il gioco di Zizou, è un mediano con doti principalmente di rottura. Serve qualità negli interni, la stessa che - nonostante gli oltre 400 milioni di euro investiti solo in entrata - quest'estate Florentino non è riuscito a portare nella capitale spagnola. Così il Real Madrid non può che lavorare per il futuro, pensando a come rompere le resistenze di uno United poco incline a privarsi di un pezzo grosso come il suo numero 6. L'unica maniera sarebbe quella di trovare un sostituto di livello, magari un mezzo esubero disposto a cambiare squadra. Una figura che, guarda caso, le Merengues potrebbero avere in casa.

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid: arrivato in Spagna nel 2014, con le Merengues ha vinto 12 titoli

Secondo quanto riportato dalla Bild, Florentino sarebbe pronto a proporre uno scambio tra Paul Pogba e Toni Kroos. Il centrocampista tedesco avrebbe dovuto lasciare Madrid nelle scorse settimane, ma alla fine - nonostante qualche abboccamento - nessuna società è stata disposta ad affondare il colpo in maniera decisiva. Così, suo malgrado, il nazionale teutonico è rimasto in un ambiente che ormai da tempo fatica a sopportarlo. Negli scorsi mesi, anche a causa di una stagione giocata sotto ritmo, gli sono piovute addosso diverse critiche. Parole pesanti, pronunciate anche da leggende che gravitano attorno al mondo Real.

Frasi che, ovviamente, Kroos non ha gradito. Eppure il Manchester United lo starebbe monitorando da tempo, tanto che - in uno degli ultimi colloqui tra società - gli inglesi avrebbero avanzato un'offerta da 75 milioni di euro, poi rimbalzata al mittente e seguita da un inaspettato rinnovo fino al 2023. Secondo le indiscrezioni trapelate, in queste ore le cose sarebbero radicalmente cambiate: i club hanno annusato il potenziale affare reciproco e non è escluso che già a gennaio lo portino a compimento. Qualora lo scambio avvenisse, l'approdo a Old Trafford di Kroos arriverebbe con sei anni di ritardo: era infatti la fine del 2013 quando i Red Devils lo chiesero al Bayern Monaco, che poi preferì girarlo al Real Madrid.

In Castiglia il tedesco ha collezionato 12 trofei tutti da protagonista, comprese tre Champions League che lo proiettano nell'Olimpo dei giocatori più vincenti attualmente in attività. La Premier League rappresenterebbe una nuova, affascinante sfida, dopo aver calcato i migliori palcoscenici in Germania e Spagna. Ovviamente lo United riceverebbe anche una discreta somma in denaro, visto che solo due anni fa pagò Pogba quasi 90 milioni di euro commissioni escluse. E, in tutto ciò, potrebbe essere decisiva la volontà del francese di giocare finalmente per Zidane. L'impressione è che stavolta finalmente ci siamo: le strade dei due centrocampisti si incroceranno e uno prenderà il posto dell'altro, in modo che tutte le parti coinvolte possano ritenersi soddisfatte.