I due giocatori, poi approdati alla Juventus e al Napoli, erano a un passo da Parigi. Ma l'arrivo dell'ex dirigente del Milan ha annullato l'operazione.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 14/09/2019 10:20 | aggiornato 14/09/2019 10:25

De Ligt e Lozano sono stati sicuramente il fiore all'occhiello delle campagne acquisti di Juventus e Napoli ma in queste ore è emerso un retroscena di calciomercato che svela come entrambi fossero molto vicini al PSG.

Lo rivela Gianluca Di Marzio di Sky Sport: i campioni di Francia sarebbero stati a un passo dal chiudere la doppia operazione grazie agli ottimi rapporti fra l'ex direttore sportivo Henrique e Mino Raiola, agente dei due giocatori.

A far saltare tutto sarebbe stato l'addio del ds e l'arrivo al PSG di Leonardo che come prima cosa ha deciso di non portare avanti le operazioni di calciomercato impostate dal suo predecessore. Questo rallentamento ha permesso a Juventus e Napoli di inserirsi per strappare De Ligt e Lozano (sfruttando il fatto che anche le dirigenze dei due club italiani hanno un buon rapporto con Raiola).

Le operazioni si sono chiuse dopo lunghe trattative ma di sicuro non ci sarebbe stata alcuna chance per le due società di Serie A senza la decisione di Leonardo. Sarri e Ancelotti devono quindi ringraziare l'ex dirigente del Milan per i colpi più costosi delle rispettive campagne acquisti.