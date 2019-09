Nell'anticipo fra Dusseldorf e Wolfsburg i padroni di casa vanno in vantaggio con una rete irregolare. L'arbitro non ha nemmeno rivisto le immagini.

di Franco Borghese - 14/09/2019 09:22 | aggiornato 14/09/2019 09:32

Primo posto in solitaria. Anche se solo per una notte. Nell'anticipo della quarta giornata della Bundesliga il Wolfsburg si voleva prendere la vetta. Voleva farlo vincendo a Dusseldorf. I biancoverdi sono però partiti con un grosso, grossissimo, handicap: è infatti stato convalidato un gol ai padroni di casa benché il pallone fosse evidentemente uscito dal campo. Non se ne è accorta il guardalinee (grave, essendo a meno di un metro), non se ne è accorto l'arbitro, non se ne è accorto il VAR. E ovviamente sono scoppiate le polemiche.

Al 16' del primo tempo della partita fra Dusseldorf e Wolfsburg il risultato è fermo sullo 0-0. Zimmermann, esterno dei padroni di casa, sfonda sulla destra ma viene contenuto da Brekalo. Il giocatore del Dusseldorf non riesce a tenere il pallone in campo ma va comunque al cross per Fink che prolunga ancora per Gießelmann che con un tiro potentissimo porta avanti i suoi. Tutto molto bello. Ma anche irregolare. I giocatori del Wolfsburg protestano, l'arbitro però non interviene: è gol.

La cosa che sorprende, in un campionato importante come la Bundesliga, è il pressappochismo con cui è stato utilizzato il VAR. L'arbitro Manuel Gräfe non è nemmeno andato a rivedere le immagini, si è fidato del giudizio degli assistenti che, dalla centrale di Colonia, hanno valutato regolare l'azione. Non accorgendosi che la palla era uscita.

Nell'anticipo della Bundesliga il VAR ha danneggiato il wolfsburg

Il Wolfsburg ha risposto sul campo, trovando il gol del pareggio, ma alla fine si è dovuto accontentare dell'1-1. Risultato che impedisce ai lupi di salire, almeno momentaneamente, al primo posto della classifica della Bundesliga. Weghorst, attaccante del club controllato dalla Volkswagen, a fine partita si è lamentato apertamente:

Durante l'azione io sto a due metri e vedo chiaramente che la palla è uscita. Come è possibile che arbitro, guardalinee e sala VAR non si siano accorti di nulla?

Amare anche le considerazioni di Pavao Pervan, portiere austriaco del Wolfsburg che ha ammesso che a fine partita nello spogliatoio dei lupi erano in pochi a riuscire a darsi pace:

Diciamo che nello spogliatoio c'era un po' di agitazione...

Just used VAR to see if the ball was out before the Düsseldorf goal and they have given the goal 😂😂😂😂 #var #fortuna pic.twitter.com/cCTULF3b2K — Chris Stephenson (@ChrisSteva1) September 13, 2019

Perfino l'allenatore del Dusseldorf, Funkel ha riconosciuto il clamoroso errore arbitrale che ha permesso ai suoi di portarsi in vantaggio:

Se l'arbitro decide che la palla è fuori non possiamo lamentarci. Ci è andata bene.

Ma in uno dei primi 5 campionati d'Europa un errore così clamoroso fa riflettere. Forse il VAR andrebbe utilizzato in maniera diversa, forse gli arbitri dovrebbero rivedere le immagini indipendentemente dalle indicazioni che ricevono dai colleghi. Per analizzare gli episodi con maggiore calma. E sbagliare il meno possibile.