Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 settembre 2019, allo Spectrum Center di Charlotte (North Carolina), la terza edizione di questo pay-per-view.

di Marco Ercole - 13/09/2019 10:44

Dopo un anno di pausa nel 2018, nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 settembre torna il PPV della WWE Clash of Champions, alla sua terza edizione dopo quelle del 2016 e del 2017.

L'evento si svolgerà allo Spectrum Center di Charlotte, in North Carolina, e come da nome dello stesso pay-per-view ospiterà degli "scontri tra campioni", con praticamente tutte le cinture dei due roster principali (più 205Live) della World Wrestling Entertainment in palio.

Così Seth Rollins dovrà difendere l'Universal Championship da Braun Strowman, con il quale però dovrà tentare di non perdere nemmeno i titoli di coppia di Raw, nella sfida che li vedrà fare coppia contro Dolph Ziggler e Robert Roode. E poi Kofi Kingston se la dovrà vedere un'altra volta con Randy Orton, mentre Becky Lynch avrà a che fare con Sasha Banks, tornata determinatissima dopo il lungo periodo di stop e desiderosa di conquistare la cintura di campionessa di Raw.

WWE, la locandina del PPV Clash of Champions 2019

WWE Clash of Champions 2019, presentazione e pronostici

Quella di SmackDown, Bayley, si troverà di fronte invece uno scoglio apparentemente insormontabile, quello di Charlotte Flair. E poi in palio sia la United States Championship che l'Intercontinental Championship, così come i titoli di coppia femminili.

Il solo match (un no disqualification) che non assegnerà alcuna cintura, è quello tra Roman Reigns ed Erick Rowan, che andranno faccia a faccia sul ring dopo i reiterati attacchi nei confronti del Big Dog dell'ultimo mese. Questo e molto altro nel corso di WWE Clash of Champions 2019. Ecco qui di seguito tutti gli incontri in programma.

Drew Gulak (c) vs Humberto Carrillo vs Lince Dorado

Cruiserweight Championship Match

AJ Styles (c) vs Cedric Alexander

United States Championship Match

Shinsuke Nakamura (c) vs The Miz

Intercontinental Championship Match

Big E e Xavier Woods (c) vs The Revival

SmackDown Tag Team Championship Match

Alexa Bliss e Nikki Cross (c) vs Mandy Rose e Sonya Deville

WWE Women’s Tag Team Championship Match

Seth Rollins e Braun Strowman (c) vs Dolph Ziggler e Robert Roode

Raw Tag Team Championship Match

Bayley (c) vs Charlotte Flair

SmackDown Women’s Championship Match

Roman Reigns vs Erick Rowan

No Disqualification Match

Kofi Kingston (c) vs Randy Orton

WWE Championship Match

Becky Lynch (c) vs Sasha Banks

Raw Women’s Championship Match

Seth Rollins (c) vs Braun Strowman

Universal Championship Match