Le parole del Sindaco di Milano Giuseppe Sala sul futuro di San Siro.

13/09/2019

Il 24 settembre si avvicina inesorabilmente. Sarà il giorno in cui Milan e Inter presenteranno i progetti per la costruzione del nuovo impianto. E intanto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha rilasciato alcune dichiarazioni ipotizzando uno scenario per San Siro che fino ad ora non era stato preso in considerazione:

Dobbiamo compendiare l’interesse pubblico della città e le legittime aspirazioni di società private di avere uno stadio che per loro vuol dire più ricavi. A questo punto ci sono due ipotesi sul tavolo: uno stadio a San Siro o uno stadio a Sesto. Io ne aggiungerei una terza, qualora si volesse considerare l’ipotesi di San Siro. Ovviamente il Comune non vuole farci soldi, siamo disponibilissimi alla valutazione di un ente terzo che dica quanto vale lo stadio. Non abbiamo assolutamente né bisogno né interesse a speculare

Sala ha proseguito:

Una stima del valore mi pare che sia intorno ai 70 milioni. Abbiamo anche disponibilità a cedere San Siro e offriamo alle squadre di discutere anche di questa ipotesi, prendendo come ente valutatore qualcosa di pubblico, in maniera tale che non ci sia nessuna speculazione

