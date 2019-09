Non lo conoscevo, ma avevo sentito parlare bene di lui. In questi giorni mi ha fatto una buona impressione. In che posizione mi trovo meglio? Prima giocavo nel 4-3-3, anche se in Germania ho fatto la seconda punta. Sceglierà il mister dove e se mettermi. Piatek? Spero di dargli una mano

Con i nerazzurri ha parlato solo il mio agente, ma quando ho saputo del Milan non ho più avuto dubbi. Numero 18? Volevo il 4 ma era occupato, il 18 lo uso anche in nazionale

In questo paese sono arrivato quando ero giovane, l’esperienza di Francoforte mi ha fatto crescere molto a livello calcistico. Sto bene fisicamente, durante la sosta ho giocato in nazionale. Vedremo cosa sceglierà il mister. Concorrenza? Mi piace combattere, il Milan è una bella sfida. Spero che la voglia di prendermi un posto da titolare mi aiuti a diventare più forte

Questo per me è un sogno. Spero che faremo una grande stagione. Il derby si giocherà il giorno del mio compleanno (sabato 21 settembre alle 20.45, ndr), voglio farmi un regalo con un gol ma soprattutto spero di vincerlo

