Discutibile post del brasiliano che su Instagram celebra gli infortuni provocati in carriera a Brocchi e Krsticic.

di Redazione Fox Sports - 13/09/2019 01:53 | aggiornato 13/09/2019 12:02

Un post che sta facendo molto discutere. Lo ha pubblicato su Instagram Francelino Matuzalem, ex centrocampista che dal 1999 al 2016 ha indossato in Italia le maglie di Piacenza, Lazio, Napoli, Brescia, Bologna, Genoa e Verona. Il brasiliano ha postato una vignetta in cui è ritratto con la maglia del Genoa con una pipa in bocca. Alle sue spalle, affisse come fossero trofei, le caviglie di Brocchi e Krsticic.

Per chi non lo ricordasse, si tratta di due giocatori a cui Matuzalem ha provocato seri infortuni. Nel febbraio 2013, dopo un fallo del brasiliano in un Genoa-Lazio, l'attuale allenatore del Monza fu costretto a lasciare il calcio giocato per la rottura dell'articolazione del piede. Krsticic, invece, durante un derby di Genova rimediò una lesione ai legamenti della caviglia. "Era un giocatore la cui lealtà era la chiave! Un simpatico quadro", recita la didascalia del post.