Il tecnico del Liverpool commenta il caso dello stadio San Paolo: "Dalle immagini che ho visto sembra una brutta situazione ma possiamo solo andare lì e accettarla".

di Daniele Minuti - 13/09/2019 18:05 | aggiornato 13/09/2019 18:10

Il caso delle condizioni degli spogliatoi dello Stadio San Paolo di Napoli sta facendo molto discutere in queste ore, dopo il duro comunicato rilasciato dal club partenopeo che riportava la rabbia di Ancelotti per via del ritardo nei lavori e il botta e risposta fra la società e le istituzioni.

La situazione è resa ancora più complicata dal fatto che nei prossimi quattro giorni la squadra di De Laurentiis giocherà per ben due volte in casa ospitando prima la Sampdoria e poi i campioni d'Europa in carica del Liverpool nella prima sfida stagionale di Champions League.

Proprio Jurgen Klopp ha commentato quanto successo in questi giorni nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della partita di campionato contro il Newcastle. E il tecnico dei Reds ha spiegato che si augura di trovare una situazione quantomeno migliore rispetto a quella descritta dai comunicati ufficiali.

Klopp ha detto la sua sulla situazione degli spogliatoi del San Paolo di Napoli

Klopp e gli spogliatoi del Napoli: "Penso che almeno avremo un posto dove fare la doccia"

Parlando ai giornalisti inglesi prima della quinta giornata di Premier League, a Klopp è stato chiesto un commento in vista della trasferta che la sua squadra farà martedì sera al San Paolo per il debutto in Champions.

Spero sistemino tutto, ho visto le foto ma non il video in streaming quindi non so cosa dire a riguardo. Sono comunque fiducioso che le cose si sistemino e siano migliori di come sono state descritte: penso che almeno avremo un posto dove fare una doccia e cambiarci ma basandomi sulle immagini che ho visto non sembra una bella cosa. Finché c'è il campo noi potremo giocare, certo non è il massimo visto che è il nostro spogliatoio ma noi possiamo solo andare a Napoli e accettare qualsiasi situazione troveremo.

Con le sue dichiarazioni l'allenatore del Liverpool ha cercato di gettare acqua sul fuoco nella speranza di trovare lo spogliatoio in condizioni quantomeno decenti. È certo però che il polverone sollevato in queste ore non fa fare bella figura al Napoli a pochi giorni dalla sfida con una delle squadre più forti del mondo.