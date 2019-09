No, non volevo infierire anche perché la mamma di Maurizio quando ha saputo che aveva firmato per la Juve, gli ha detto: "Non ti parlo più"

Sarri domani farà il suo lavoro da avversario per 90 minuti e poi diventerà di nuovo tifoso della Fiorentina. Quando non riesce a vedere la partita mi chiede sempre: "Come s'è giocato?". Una volta mi ha detto che a fine carriera verrà ad allenare qui gratis".

