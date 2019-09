Spesso esco con la mia famiglia e mi capita di spendere 300 o 400 euro. Poi mi chiedo a quanti reais brasiliani equivalgono e mi sento un po' in colpa per aver speso così tanti soldi in una sola sera

La mia prima grande vittoria - ha proseguito Alex Sandro - raggiunta grazie al calcio arrivò quando risparmiai 300 dollari per darli ai miei genitori. E loro li usarono per dipingere la facciata della nostra casa. Avrei potuto comprare qualsiasi cosa, ma in quel momento dovevo aiutare la mia famiglia

