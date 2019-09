Rossoneri ospiti degli scaligeri nel posticipo della terza giornata.

di Redazione Fox Sports - 12/09/2019 12:20 | aggiornato 12/09/2019 12:25

Verona-Milan è il posticipo della terza giornata di Serie A in programma domenica 15 settembre alle 20.45. I padroni di casa arrivano al match imbattuti dopo le prime due giornate di campionato: dopo il pari all'esordio contro il Bologna, gli scaligeri hanno superato il Lecce al Via del Mare col risultato di 1-0. Discorso diverso per la squadra di Giampaolo, che ha perso la prima in casa dell'Udinese, salvo poi ottenere i primi tre punti in casa contro il Bologna.

Verona-Milan: le probabili formazioni

Juric può cambiare qualcosa rispetto al match contro il Lecce. In attacco, Stepinski potrebbe partire dal primo minuto, mentre in difesa Kumbulla è in ballottaggio con Dawidowicz. Nei rossoneri potrebbe fare il suo esordio in maglia rossonera Rebic, in ballottaggio con Calhanoglu per un posto in attacco con Suso e Piatek. A centrocampo invece confermati Kessié e Bennacer, con Paquetà che si gioca il posto col turco.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; FFaraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Suso, Calhanoglu; Piatek.

Dove vedere Verona-Milan in TV e streaming

Verona-Milan sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Verona-Milan bisogna avere un abbonamento Sky e accedere a Sky Go, oppure, in alternativa, collegarsi a Now TV, la web TV in abbonamento.

Info biglietti e prezzi per Verona-Milan

I biglietti per Verona-Milan sono acquistabili presso l'Hellas Store Arena di Verona, sito in Via Cattaneo, 2, oppure presso i punti vendita Vivaticket abilitati. È possibile acquistare i tagliandi per la gara anche attraverso il sito web di Vivaticket www.vivaticket.it. Il giorno della partita i biglietti rimanenti saranno in vendita presso l'Hellas Verona Ticket Point dello stadio. Ecco di seguito i prezzi per i biglietti di Verona-Milan: