Biancocelesti ospiti al Paolo Mazza per la terza di campionato.

12/09/2019

SPAL-Lazio è il match della terza giornata di Serie A che vede i biancocelesti ospiti della squadra di Semplici, domenica 15 settembre alle ore 15. I padroni di casa si presentano con zero punti in classifica dopo le sconfitta con Atalanta e Bologna. La Lazio, invece, dopo aver vinto la prima gara in casa della Sampdoria, ha pareggiato il derby 1-1 contro la Roma nel turno antecedente la sosta per le nazionali.

Le probabili formazioni di SPAL-Lazio

Getty Images Correa dovrebbe essere confermato accanto a Immobile

Semplici deve sciogliere i dubbi sugli esterni: D'Alessandro sembra certo del posto a destra, mentre Igor è in ballottaggio con Reca per un posto sulla corsia sinistra. In casa biancoceleste Inzaghi deve risolvere il dubbio Bastos-Vavro in difesa, mentre sembra Correa il favorito per completare l'attacco con Immobile.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D'Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco.

Lazio (3-4-1-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile.

Dove vedere SPAL-Lazio in TV e streaming

Sarà Sky a trasmettere SPAL-Lazio in TV sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252. È possibile vedere SPAL-Lazio in streaming attraverso Sky Go, servizio riservato a chi ha un abbonamento Sky, oppure su Now TV, la web TV fruibile attraverso un abbonamento.

SPAL-Lazio: info biglietti e prezzi

I biglietti per SPAL-Lazio sono in vendita attraverso il sito web di Viva Ticket oppure, in alternativa, presso i punti vendita Viva Ticket abilitati. La vendita dei biglietti del settore ospiti è inibita ai residenti in provincia di Ferrara se non muniti di tessera di fidelizzazione SS Lazio. Ecco di seguito i prezzi dei biglietti per SPAL-Lazio: